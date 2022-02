Capital Almería se suma al clamor contra la guerra de Ucrania domingo 27 de febrero de 2022 , 21:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha participado esta tarde en la multitudinaria concentración en Puerta de Purchena convocada por la comunidad ucraniana en la ciudad en rechazo a la invasión de su país Almería se suma al clamor contra la guerra de Ucrania. Unas 400 personas, según estimaciones de la Policía Local, se han concentrado este domingo por la tarde en Puerta de Purchena en una concentración convocada por la comunidad ucraniana en la ciudad al grito de ‘No queremos guerra. Queremos la paz'. El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, que realizaba el sábado a través de sus redes sociales un llamamiento a la ciudadanía para que asistiera, ha participado en la protesta para mostrar su apoyo al pueblo ucraniano y su rechazo a la invasión del país por parte de Rusia. "Almería siempre ha sido tierra de acogida y solidaria. Hoy lo ha vuelto a demostrar llenando la Puerta de Purchena para acompañar a la comunidad ucraniana", ha señalado el primer edil deseando que "cese la invasión cuanto antes y se restablezca la paz y la legalidad internacional". Por último, Fernández-Pacheco ha reiterado la colaboración del Consistorio: “Desde el Ayuntamiento de Almería ofrecemos al Gobierno de España toda nuestra colaboración para acoger refugiados de Ucrania si fuera necesario”. Además del alcalde, han mostrado su apoyo al pueblo ucraniano diferentes miembros de la Corporación municipal, así como el senador y exalcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.