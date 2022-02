Capital Almería se tiñe de azul este martes para visibilizar el Día Internacional del Síndrome de Angelman domingo 13 de febrero de 2022 , 20:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento iluminará de color las fuentes más emblemáticas de la ciudad para sensibilizar a cerca de la realidad de los afectados Este martes, día 15, al caer la noche, Almería se teñirá de azul para dar visibilizar al Día Internacional del Síndrome de Angelman, un trastorno neurogenético poco frecuente, y sensibilizar a cerca de la realidad de los afectados y sus familias poniendo de relieve sus necesidades. Así, el Ayuntamiento de Almería iluminará de este color las fuentes más emblemáticas de la ciudad, tales como las de ‘Los Peces’, ‘El Remador’ y ‘Los Delfines’, en el Parque Nicolás Salmerón y recientemente remodeladas; las de la rotonda de la calle Santiago, en Nueva Andalucía, Plaza Virgen del Mar, Fuente de los 103 pueblos y Parque de las Familias. El Síndrome de Angelman es un severo trastorno neurológico, de origen genético. A lo largo de los años se han realizado diversos estudios para tratar de establecer cuál es su incidencia en la población, pero es una tarea complicada al tratarse de un síndrome relativamente joven, de reciente diagnóstico, y a que es posible que existan muchos casos (especialmente adultos) sin diagnosticar o con un diagnóstico erróneo. Así, aunque la prevalencia real del síndrome es desconocida, parece ser que se sitúa entre 1/12.000 y 1/24.000 nacidos. Es una enfermedad que causa retraso en el desarrollo, problemas de habla y equilibrio, discapacidad intelectual y, a veces, convulsiones. Las personas con síndrome de Angelman suelen sonreír y reír frecuentemente, y tienen personalidades felices y excitables. Los retrasos en el desarrollo, que empiezan entre los 6 y 12 meses, suelen ser los primeros signos del síndrome de Angelman. Las convulsiones pueden comenzar entre los 2 y 3 años. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.