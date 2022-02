Capital ‘Empoderamiento para Jóvenes Emprendedoras’ de mujeres de El Puche domingo 13 de febrero de 2022 , 20:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La actividad se ha desarrollado con motivo del ‘Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia’ El Centro Vecinal de El Puche ha sido escenario de una jornada sobre ‘Empoderamiento para Jóvenes Emprendedoras’ con motivo del ‘Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia’, que se celebra el 11 de febrero, y en la misma participaron un total de 23 mujeres jóvenes del barrio que siguieron de forma muy activa el desarrollo de la misma. Esta actividad, organizada por las asociaciones ‘Ítaca para el Desarrollo e Inclusión de la Infancia y la Juventud’ y ‘GEA de Mujeres Socias Cooperativistas Agroalimentarias de Almería’, con la colaboración del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, tuvo como ponentes a dos miembros de la Junta Directiva de GEA, María Inmaculada Idáñez e Isabel Romera, quienes expusieron sus experiencias y conocimientos acerca del emprendimiento en el sector agrícola almeriense, incidiendo en el empoderamiento de las mujeres, sobre todo jóvenes. Durante algo más de una hora, las ponentes compartieron con las jóvenes su trayectoria en el mercado laboral como mujeres emprendedoras, titulares de sus empresas, y su entrada en puestos de decisión, en este caso en el ámbito agrícola. Mujeres que forman parte y son promotoras del movimiento asociativo, independientes y autosuficientes. Además, la Asociación GEA de Mujeres Cooperativistas hizo hincapié en las nuevas tecnologías que se están implementando en la agricultura, lo que supone un gran avance en la producción, como, por ejemplo, la programación informática y la maquinaria para las tareas de riego. La innovación científica es vital para el desarrollo de la agricultura y ambas quisieron contar su experiencia, de modo que sirva como modelo a las mujeres para que sean protagonistas en este desarrollo científico. La concejal delegada del área, Paola Laynez, hizo entrega al final del acto de una placa de agradecimiento a las representantes de la asociación GEA, y de un diploma a todas las participantes y mostró su satisfacción “por la amplia participación y el interés que ha despertado esta charla, consiguiendo así un objetivo fundamental: que las mujeres del barrio se impliquen cada vez más en las acciones que llevamos a cabo para conseguir un mayor protagonismo de la mujer en un entorno en el que, por su peculiaridad, siempre han estado en un segundo plano”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

