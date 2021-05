Almería Ampliar Almería se tiñe de rojo para visibilizar el voluntariado del Día de Cruz Roja sábado 08 de mayo de 2021 , 17:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El Ayuntamiento iluminará de este color las fuentes y edificios más emblemáticos en agradecimiento al trabajo de tantas personas que, de manera altruista, han estado en primera línea durante la pandemia El Ayuntamiento de Almería teñirá de rojo la ciudad este sábado, 8 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, para visibilizar “la gran labor del voluntariado durante la pandemia”. De este modo, y a petición de Cruz Roja Almería, se iluminarán de este color las principales fuentes y edificios de la ciudad al caer la noche “en señal de agradecimiento al trabajo de tantas personas que, de manera altruista, han estado en primera línea frente al COVID-19”. En concreto, se iluminarán las fuentes de la Plaza Virgen del Mar, Parque de las Familias, rotonda de la calle Santiago de Nueva Andalucía, 103 Pueblos y rotonda de las medias lunas, así como el edificio de la Gerencia Municipal de Urbanismo, el Teatro Apolo y el Auditorio Municipal Maestro Padilla. La colaboración de Cruz Roja y su red de voluntariado ha sido fundamental para paliar los efectos del COVID-19 en la población más vulnerable, atendiendo a más 32.000 personas en Almería, gracias al apoyo de más de 800 personas voluntarias y 12.300 personas socias. Por este motivo, el próximo 8 de mayo se convertirá en una jornada de agradecimiento al voluntariado que ha estado en primera línea durante la crisis sanitaria y social del coronavirus. Bajo el lema ‘Una Organización de la sociedad, para la sociedad’, en toda España se realizarán numerosos gestos con los que diversas Instituciones se sumarán a esta efeméride. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

