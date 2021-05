Economía Ampliar El precio de la vivienda desciende en Almería respecto a abril del año pasado viernes 07 de mayo de 2021 , 17:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El coste del metro cuadrado almeriense se sitúa en 1070€, el segundo más bajo de Andalucía El portal inmobiliario idealista ha actualizado sus bases de datos con precios para alquiler y venta en el mes de abril de 2021: en estos se puede observar una tendencia al ascenso, que también se ha trasladado a Andalucía y sus provincias: en la comunidad, se ha experimentado un aumento del 1’5% en el coste de la vivienda respecto al del año pasado. Con respecto al mes anterior, también se ha registrado una subida del 0’6%: esto deja el precio de la vivienda andaluza en 1.671 €/m2. Las viviendas almerienses, no obstante, han experimentado una bajada de precios del 1’3% respecto a abril de 2020, pero reflejan un aumento del 0’6% si comparamos el coste actual con el del mes de marzo de 2021. Esta tendencia no se refleja por igual en los diferentes municipios de la provincia: la capital ha aumentado el precio de venta y alquiler, en un 1’2 y un 1’3% respectivamente. Zonas de la ciudad como Nueva Almería o El Toyo presentan las viviendas más caras, mientras que La Chanca o Esperanza ofrecen precios mucho más asequibles. En otros lugares de la provincia, como El Ejido o Carboneras, se pueden observar aumentos mensuales pero grandes descensos anuales (del 4’1 y del 9’4% respectivamente). En este aspecto, ayuntamientos como el de Adra han registrado bajadas de precios de hasta un 27’8% con respecto a abril de 2020. Por otro lado, municipios como Roquetas del Mar o Huércal-Overa siguen la tendencia de ascenso anual de la capital almeriense, con subidas anuales del 2’1% y del 4’9%. Las zonas donde el precio de venta es más barato en Almería, donde el precio por metro cuadrado difícilmente supera los 500€ son Abla, Chirivel, Gador, Gérgal, Macael o Vélez Blanco: espacios con una población relativamente reducida. Por otro lado, sitios como la capital, Arboleas, Cabo de Gata, El Ejido o Níjar contienen precios mucho más elevados, en algunos casos superando los 1.400€/m2. Los datos del alquiler en Almería reflejan una tendencia al alza, de manera un poco más pronunciada que el precio de venta. El alquiler del metro cuadrado se sitúo el pasado mes de abril en una media de 6’3€/m2, lo cual supone un aumento del 2’8% respecto al año pasado. El municipio de Mojácar presenta el coste más alto, con 7’1€/m2, a pesar de que ha sufrido un importante descenso respecto al año pasado (del 6’7%, concretamente). La media del coste de alquiler en toda la comunidad andaluza es de 8’6€/m2, con Málaga (9’4€/m2) y Sevilla (9’3€/m2) liderando el ranking de precios, y Jaén (4’9€/m2) cerrándolo. Almería es entonces la segunda provincia donde el alquiler es más barato en toda la comunidad, puesto que repite también en los datos del precio de venta. En cuanto al precio de venta en concreto, también se han vivido aumentos mensuales en la comunidad autónoma, pero este es más barato que en abril de 2020 (un 1’3% más barato). Parece estar comenzando una tendencia generalizada a la subida de los precios en todo el estado español: durante este último mes de abril, el coste del espacio habitable ha ascendido un 0’6%, situándose en una media de 1.794 euros/m2: esto supone una subida del 2’3% respecto al precio de la vivienda en abril de 2020. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.