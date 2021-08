Capital Ampliar Almería se tiñe de rosa en apoyo a las afectas por el Síndrome de Turner domingo 29 de agosto de 2021 , 15:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia





Almería se iluminó la noche de este pasado sábado de rosa para celebrar el Día Mundial del Síndrome de Turner. El Ayuntamiento tiñó de este color fuentes y edificios municipales para visibilizar a las afectadas por esta enfermedad poco frecuente, exclusiva de mujeres donde la ausencia del cromosoma x impide el desarrollo tanto físico como emocional de la mujer.



De este modo, y a petición de la Asociación Síndrome de Turner Andalucía, el Ayuntamiento, al caer la noche, iluminó de rosa algunas de las fuentes más emblemáticas de la ciudad y también edificios singulares, como la Gerencia de Urbanismo, para dar visibilidad a las personas que lo padecen y sus familias.



En concreto, además de la Gerencia, se tiñeron de rosa, color con el que se identifica a esta enfermedad, la fuente de los 103 pueblos y la de la calle Santiago, en Nueva Andalucía. Poco frecuente El Síndrome de Turner es una enfermedad poco frecuente.



Entre las múltiples características que presenta -hay más de 120 patologías asociadas al síndrome- es una talla baja, infertilidad, diversas patologías cardíacas como coartación aórtica o disección aórtica, hipoacusia, diabetes hipotiroidismo y diversos problemas óseos como escoliosis u osteoporosis, entre otros.

