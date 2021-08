Castellón apuesta por la bajada de impuestos para impulsar la economía en Almería

domingo 29 de agosto de 2021

El diputado nacional del Partido Popular de Almería Miguel Ángel Castellón ha destacado este domingo la necesidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez "baje impuestos" con el fin de mantener la reactivación económica que poco a poco se está produciendo en la provincia de Almería.



Según explica Castellón en una nota de prensa para que el rebote de la economía que se ha producido en este mes de agosto no sea pasajero "es indispensable aplicar un Plan de Choque Económico como el que el presidente del PP lleva ofreciendo al Ejecutivo mucho tiempo, basado principalmente en una reducción de impuestos, apuesta por la educación, reducción de la burocracia y liquidez directa al tejido productivo".



"Las arcas del Estado se llenan mientras se vacían los bolsillos de los españoles. No se puede hacer caja a costa de que las clases medias y trabajadoras no lleguen a fin de mes. Eso es lo que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez que por ejemplo va a recaudar 3.300 millones de euros este año por el incremento del precio de la luz", denuncia Castellón.



El diputado popular recuerda que el PP ha demostrado allí donde gobierna que con impuestos más bajos y menos trabas burocráticas la economía funciona y se crea empleo y asegura que "eso es lo que la izquierda no soporta ni admite".



"Actualmente Andalucía crece por encima del resto de comunidades gracias a la política económica que ha puesto en marcha Juanma Moreno. El denominador común en Andalucía, Madrid y Galicia es la rebaja de impuestos a las familias, las clases medias y los autónomos y emprendedores. Sin embargo, el sanchismo se dedica a torpedear a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos que, con la hoja de ruta económica de éxito desarrollada por el PP, lideran el crecimiento y la creación de empleo", afirma.



Por otra parte, Miguel Ángel Castellón señala que "desde el Partido Popular vamos a seguir trabajando para consolidar nuestra alternativa a este desgobierno, centrándonos en los problemas reales de los ciudadanos".



En este sentido afirma que si Sánchez "sigue sin querer dar respuestas a los problemas reales, como el que estamos viviendo los últimos meses con la subida de la luz, que convoque elecciones". "Somos la única alternativa al sanchismo, y llevaremos a cabo las reformas necesarias para salir de la crisis social y económica que este gobierno nos va a dejar", ha finalizado.