Almería se viste de verde por la patrona de la ONCE

Almería se ha iluminado de verde este lunes por el Día de Santa Lucía, patrona de la ONCE, en honor al colectivo de personas ciegas o con discapacidad visual grave. Un gesto del Ayuntamiento de Almería que la ONCE ha agradecido en la Fuente de los 103 Pueblos con un aplauso masivo de los afiliados, vendedores y sus trabajadores a la ciudad de Almería por su sensibilidad y compromiso con la discapacidad. La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha felicitado a la ONCE por esta festividad, que además coincide con su 83 cumpleaños, y ha resaltado la "extraordinaria labor de integración que realizan a favor de las personas ciegas o con discapacidad visual grave en la ciudad y la colaboración que siempre encontramos para hacer de Almería una ciudad más inclusiva cada día". Laynez ha recordado que el Grupo ONCE da trabajo en España a más de 73.000 personas, de las cuales 900 son almerienses. Por su parte, la directora de la Organización en la provincia, María Jesús Segovia, ha agradecido "la generosidad de Almería y su Ayuntamiento" por esta iniciativa de visibilización que "es la primera que se realiza en España en el Día de Santa Lucía". Lo ha hecho, en compañía de afilliados, vendedores y trabajos con un sonoro aplauso que "sale del corazón", según ha manifestado. Además de la Fuente de los 103 Pueblos, se han iluminado la de la Plaza Virgen del Mar, la Fuente de los Peces y la del Remador, ambas en el parque Nicolás Salmerón, la de la rotonda de la calle Santiago, en Nueva Andalucía, y la del Parque de las Familias, así como la fachada del Teatro Apolo.

