The Beatles vs. The Rolling Stones, el eterno debate en concierto en el Teatro Cervantes

lunes 13 de diciembre de 2021



Beatlesmanía y Rayo Stoned son las bandas que actuarán en este espectáculo tributo especial Navidad el próximo domingo, día 19

Las dos bandas más grandes del mundo libraron una batalla épica. Tanto The Beatles como The Rolling Stones nunca dejaron de competir. Medio siglo después, la rivalidad entre estos dos grupos se revivirá en el Teatro Cervantes el próximo domingo, 19 de diciembre, a las 19:00 horas. El eterno debate musical se reabre una vez más para poner las cartas sobre las tablas del teatro centenario, en este espectáculo especial Navidad organizado por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y producido por Kuver. A lo largo de estas décadas, la música y el estilo de ambas bandas han sido capaces de influir y tomar protagonismo dentro de la evolución del género pop-rock. La actuación más esperada entre las dos grandes bandas del Rock que revolucionaron el panorama musical del momento y cambiaron la música para siempre se reproduce en el centro de Almería a través de las bandas BeatlesManía y Rayo Stoned. Un concierto para los fanáticos de los Beatles y los Stones, y todos aquellos que amen la buena música. BeatlesManía es un grupo almeriense que nació en el año 2016 por petición expresa de los más acérrimos fans de la famosa banda de Liverpool. Una "Remember-Band" con la que se recordará la discografía de estos cuatro jóvenes que quisieron a ser el mejor grupo de la historia. Por su parte, Rayo Stoned es la banda tributo a The Rolling Stones en España que más se acerca a su sonido e imagen. Sus músicos, procedentes de diferentes lugares del mundo, se unen para crear un espectáculo musical y teatral, que bebe de la misma energía y rebeldía de los Stones. Las entradas están a la venta tanto en la taquilla del Teatro Cervantes de Almería y en la web Almería Entradas (https://almeriaentradas.com/es/events/the-beatles-vs-the-rolling-stones) como también lo estarán en la tarde del domingo, día 19, en la taquilla desde una hora antes del evento. Los precios oscilan entre los 12 euros anticipada y los 15 euros en taquilla.