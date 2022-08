Capital Almería se vuelca con Ucrania en el concierto solidario de la Plaza Vieja miércoles 24 de agosto de 2022 , 22:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Decenas de asistentes y 15 artistas suman esfuerzos para enviar ayuda humanitaria La ciudad de Almería se ha volcado este miércoles con el pueblo ucraniano y el concierto solidario que ha acogido la Plaza Vieja para recaudar fondos y enviar ayuda humanitaria al país invadido. Era uno de los eventos más esperados y el público ha respondido con decenas de asistentes que han colaborado a través de un donativo. El Ayuntamiento, a través del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, y la Asociación de Ucranianos en Almería han sumado esfuerzos para organizar un concierto que ha contado con la participación de 15 artistas. Altruistamente, han puesto su talento al servicio de una causa que ha congregado a numerosos almerienses. La concejala Paola Laynez ha señalado que “no podemos olvidar que necesitan nuestra ayuda y el Ayuntamiento sigue ofreciéndole todo lo que necesiten". Asimismo, ha insistido en la necesidad de que los almerienses "sigan colaborando porque los recursos económicos son necesarios ydetrás de esto hay una tragedia"



Por su parte, la presidenta del colectivo ucraniano Nadyya Rudenko ha agradecido la colaboración del Consistorio y ha lamentado que "en Ucrania no se pueda celebrar nada por las amenazas de bombardeos, pero aquí levantamos la voz por todos los que no pueden hacerlo". En este sentido, ha añadido que "reivindicamos nuestro derecho a la paz y a la vida" El evento se ha celebrado cuando se cumplen seis meses desde la invasión por parte de Rusia y 31 años de la independencia del pueblo ucraniano, ambos hechos se conmemoran el 24 de agosto. Además del donativo que ha aportado el público, también se han adquirido productos típicos de gastronomía y cultura. Con la suma de los fondos, se van a enviar a Ucrania productos de primera necesidad para los ciudadanos que habitan las zonas más conflictivas. Durante dos horas y media, la Plaza Vieja se ha llenado de talento y solidaridad con la actuación más de una quincena de artistas: Arantxa Guerrero, Sol Ruiz, Chochi Duré, Mara Soria, Salvador Martínez, Zlata Borodkina, Nadiya Konyakhina, JJ Fuentes, Yosafata, Viktoriya, Yuriy & Anatoliy, Vitaliy Tymosh, Anna Shine, Norman Shelest, Ivanka, Yuliya Dziubko, Nadaiya & Natalia Rudenko. De esta forma, Almería ha cerrado con éxito el evento más solidario de la Feria, que ha registrado un respaldo total de la ciudadanía. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

