Almería se vuelca en Seatrade Cruise Med para atraer navieras de lujo

jueves 15 de septiembre de 2022 , 17:53h

La Mesa Institucional de Cruceros de Almería, integrada por el Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial Almería, la Delegación Territorial de Turismo de la Junta de Andalucía, la Autoridad Portuaria y la Fundación Bahía Almeriport, han desarrollado una intensa agenda de trabajo en Seatrade Cruise Med, la feria del sector de cruceros más importante del Mediterráneo, que se ha celebrado esta semana en Málaga. Durante tres días, la delegación almeriense ha mantenido encuentros con más de quince navieras y ha participado en presentaciones y conferencias. En todas las acciones, la Mesa de Cruceros ha dado a conocer a los agentes del sector los encantos de la provincia, recogidos en la campaña promocional ‘Almeria the Charm of the undiscovered’ (‘Almería, el encanto de lo desconocido’). El objetivo es cautivar a las navieras para que incluyan Almería en las rutas de los cruceros para turistas que buscan destinos distintos a los habituales.

En un primer balance de la feria, la Autoridad Portuaria de Almería y la Fundación Bahía Almeriport, han valorado la presencia de la Mesa de Cruceros en Seatrade Cruise Med y confían en que los resultados se puedan ver a corto y medio plazo, incrementando el número de escalas en los próximos años. En estos meses, en los que las navieras están ultimando sus rutas para las próximas temporadas, para 2023 ya hay previstas casi 25 escalas en la dársena almeriense, lo que supone un sensible incremento en comparación a este año y la vuelta definitiva a la normalidad, tras el paréntesis provocado por la pandemia.

La APA agradece al Ayuntamiento de Almería y a la Diputación Provincial su presencia, su colaboración activa y el asesoramiento, así como la aportación de material de promoción de la provincia en la feria Seatrade Cruise Med. Asimismo, valora la labor de Extenda, que ha colaborado en la organización de citas con varias navieras y agradece la colaboración de Suncruise Andalucía y de Puertos del Estado.

La delegación de la Mesa Institucional de Cruceros en Seatrade la han integrado el director de la APA, José Rafael Díaz, los concejales de Economía y Contratación y de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, Carlos Sánchez y Jesús Luque, el presidente y el gerente de la Fundación Bahía Almeriport (FBA), Diego Martínez Cano y Fabio Laborda-Ortega, Carmelo Torres, gerente de la Empresa Municipal Almería Turística, José Antonio González, técnico de la Diputación Provincial, y José Antonio Cuesta, el jefe de la división Comercial y Calidad de la APA.