Deportes Ampliar Las escuelas de boxeo comienzan la temporada jueves 15 de septiembre de 2022 , 18:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los clubes ‘Almería Boxing’ y ‘Lola Boxing’ inician en septiembre los entrenamientos con los alumnos que forman la cantera base La oferta deportiva de Almería sigue aumentando con el comienzo del curso para que la cantera base pueda elegir en qué disciplina formarse. Por ello, las escuelas municipales, pertenecientes a la red del Patronato Municipal de Deportes, han iniciado su temporada con las pilas cargadas para ofrecer su mejor versión. En el caso del boxeo, las escuelas deportivas municipales Almería Boxing y Lola Boxing han arrancado la temporada con ambición e ilusión por superar los registros que alcanzaron el curso anterior. La EDM Lola Boxing inicia con 20 alumnos inscritos mientras que, Almería Boxing, ha alcanzado las 30 inscripciones de deportistas, en las categorías masculina y femenina. Números que demuestran que el boxeo es una disciplina que está ganando terreno en la capital gracias al trabajo realizado. Lola Martínez, entrenadora de Lola Boxing manifiesta que, en el ámbito de competiciones, “seguimos la línea que nos ha dado tanto éxito la pasada temporada, a nivel provincial, realizaremos los VI Juegos Municipales de Formas de Boxeo, así como participaremos en campeonatos a nivel andaluz y nacional, queremos conseguir los mismos éxitos que el año pasado, donde tuvimos un Campeón de España y medalla de plata en School Boy, por ejemplo”, resume. Una temporada llena de ambición Los entrenamientos de la escuela se realizan lunes, miércoles y viernes de 19.00 a 21.00 horas en la Zona Sport de la calle de Las Lomas. Para inscribirse es necesario contactar al teléfono 655 911 193. Desde la escuela Almería Boxing también han arrancado con buenas sensaciones para seguir superando los números que se marcaron el año anterior. Desde el Instituto Bahía de Almería, su oferta de entrenamientos se marca en varios turnos, siendo lunes miércoles y viernes, de 19.00 a 20.00 horas y de 20.00 a 21.00 horas de la tarde. También los martes, jueves y viernes de 19.00 a 20.00 y de 20.00 a 21.00 horas de la tarde. De cara a los próximos eventos, José Cilla, director del club, apunta que “los Juegos Deportivos Municipales, organizados por el PMD, son una competición que siempre realizamos para los más pequeños, pero también esperamos asistir en las citas de Andalucía, así como seguir con las veladas que se preparan en Almería”, señala. Desde el club animan a todos los interesados en acudir a sus instalaciones o informarse en el teléfono 607 516 845. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

