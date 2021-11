Deportes Almería será el epicentro del balonmano base de Andalucía del 5 al 8 de diciembre martes 30 de noviembre de 2021 , 18:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura y el presidente de la Federación Andaluza, Antonio Rosales, presentan la concentración en la ciudad de las selecciones Infantil, Cadete y Juvenil Si primero fueron las selecciones absolutas de balonmano masculino y femenino en 2019, y luego el Torneo Arena Mix de Balonmano Playa el pasado verano, ahora Almería vuelve a convertirse en el epicentro del balonmano andaluz, con la concentración de las selecciones masculina y femenina en las categorías Infantil, Cadete y Juvenil los días 5 y 6 de diciembre, seguido del Torneo Interterritorial Juvenil Masculino y Femenino entre las selecciones juveniles de Andalucía y la Comunidad Valenciana, los días 7 y 8 de diciembre. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, acompañado por el presidente y vicepresidente de la Federación Andaluza, respectivamente, Antonio Rosales, y José Manrique, junto a la delegada provincial, Ana María Ruiz, han presentado esta actividad, que reunirá en la ciudad a más de 350 jugadores. Juanjo Segura afirma que “Almería puede presumir de ser una ciudad del deporte gracias a la calidad de sus instalaciones municipales deportivas. Cada vez son más los eventos que se celebran en la capital. Ahora, estamos aquí para presentaros el Torneo Interterritorial y concentración del balonmano andaluz base en Almería del 5 al 8 de diciembre de 2021”. Serán unos días donde el balonmano se vivirá en todo su esplendor. Los días 5 y 6 de diciembre se dará una concentración de las Selecciones Andaluzas Juvenil, Cadete e Infantil en categorías masculinas y femeninas tanto en el Pabellón Municipal de La Cañada como en el Pabellón Municipal El Toyo-Retamar. Esta concentración es preparatoria para el Campeonato de España que se celebra en La Manga del 2 al 8 de enero. Para los días 7 y 8 de diciembre, se celebrará el Torneo Interterritorial Juvenil de categoría masculina y femenina con las selecciones de Andalucía y Comunidad Valenciana. Los encuentros se harán con todas las medidas y protocolos que marca sanidad para la prevención de la covid-19. Por su parte, Antonio Rosales ha agradecido “el apoyo del Patronato Municipal de Deportes al balonmano, tanto en estos eventos como con las escuelas municipales y los Juegos Deportivos Municipales. Vendrán los mejores jugadores andaluces de categorías base y luego disfrutaremos de grandes partidos de la categoría juvenil”. La delegada provincial de la Federación Andaluza ha explicado que “un total de 23 jugadores de Almería participarán en la concentración en sus distintas categorías, así como el técnico Antonio Rivera, como seleccionados del equipo Infantil Masculino, y Miguel Ferrón, en el Cadete Femenino. El concejal de Deportes asegura que “desde el Patronato Municipal de Deportes apostamos firmemente por la realización de estos eventos para que Almería continúe creciendo en las diferentes disciplinas deportivas. Consideramos que es una oportunidad muy importante que la Federación Andaluza haya apostado por la capital para la celebración de dicho Torneo Interterritorial y la concentración del balonmano base andaluz”. Antonio Rosales añade que “junto a la participación directa, al ser categorías base, lleva consigo a numerosos acompañantes, amigos, familiares, y aficionados a nuestro deporte, que se interesan por el desarrollo de sus hijos, y que generará beneficios económicos para la hostelería y comercios de la ciudad”. Los partidos de balonmano serán el 7 de diciembre, a las 17.30 horas, Juvenjl Masculino entre Andalucía y Valencia. Y a las 19.30 horas, el femenino. Y el 8 de diciembre, a las 10.30 horas, Masculino, y a las 12.30 h., el Femenino. Todos en el Pabellón Municipal de El Toyo-Retamar. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.