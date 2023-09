Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Almería será epicentro de la producción agrícola y la cocina en el I Congreso Vestial jueves 28 de septiembre de 2023 , 16:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha participado hoy en el comité asesor de este evento que se desarrollará los días 29 y 30 de octubre en el Palacio de Congresos Cabo de Gata Almería volverá a sacar músculo en cuando a liderazgo en producción agrícola con la celebración del I Congreso Vestial, un evento que durante los días 29 y 30 de octubre convertirá a la ciudad en el epicentro de la producción agraria, la sostenibilidad y la cocina. Esta mañana ha tenido lugar la reunión del comité asesor de este primer evento que tendrá como epicentro el Palacio de Congresos y Exposiciones Cabo de Gata, en El Toyo, y que se extenderá a otrro enclave principal de la ciudad como es su Rambla. Reunión de trabajo la de hoy que ha contado con la participación, como miembros del comité asesor, del concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, y de la secretaria general de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA), Margarita Cobos, en lo que ha sido una nueva toma de contacto de este I Congreso de Gastronomía Verde. “Esta cita, que se presentará en la próxima edición de Fruit Attraction, contará con la presencia de reconocidos chefs, expertos y profesionales del sector agrícola y productivo”, ha adelantado el responsable municipal del Área de Turismo, felicitando la elección de Almería para este nuevo congreso y apoyado desde el Ayuntamiento, convencido además “que la iniciativa resultará todo un éxito”. El congreso contará con una amplia programación entre mesas redondas, ponencias, encuentros, talleres, catas, showcookings y una exposición de productos y resultados de investigaciones. “Igualmente habrá visitas guiadas al corazón del tejido agrícola almeriense, a sus invernaderos, a centros de investigación de semillas, a bodegas o a fábricas alimentarias”, ha explicado Pérez de la Blanca. Por su parte, Margarita Cobos, secretaria general de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA), ha resaltado que “desde la Consejería de Agricultura estamos muy satisfechos de poder ser patrocinadores principales de la primera edición de Vestial, un congreso que creemos que es muy singular por aunar la producción hortícola con la gastronomía”. Este congreso, sin lugar a dudas, “nos va a aportar mucha salud a través de los productos hortofrutícolas, que tenemos que incidir en que sean parte de nuestra dieta”, ha añadido Cobos. “Será, sin duda, un congreso singular en la provincia que más exporta productos hortícolas a Europa”, recordado la secretaria general de AGAPA. Por último, ha finalizado, “es importante poner de relieve nuestra marca Gusto del Sur, una marca homologada a la que ya pueden ir sumándose las empresas”: Vestial nace con el claro objetivo de aunar agricultura y gastronomía, productores y cocineros, en dos jornadas completas que convertirán a Almería en el escaparate de la producción y la cocina con vegetales. La cita, sin lugar a dudas, pondrá de relieve el potencial de nuestra ciudad en esos últimos días del mes de octubre. Almería, que fue la primera Capital Española de la Gastronomía del Mediterráneo, es el primer productor español de frutar y hortalizas, algo que la convierte en un lugar de encuentro único entre el mundo vegetal y el de la gastronomía. Confirmaciones Durante esta toma de contacto, se han desvelado algunos de los nombres de los chefs que asistirán a este congreso. Así, estarán en Almería: Jordi Cruz (Restaurante Abac y Mastercef), Pepe Rodríguez (Restaurante El Bohío y Masterchef), los Hermanos Torres (Cocina Hermanos Torres), Rodrigo de la Calle Y SU CHEF Diana Díaz (El Invernadero, segundo mejor restaurante del mundo en vegetales), Frank Fol (Fundador de la Guía Verde ‘We’re Smart), Jacob Petrus y Mar Villalobos (del programa ‘De Aquí la Tierr’) o René Mathieu (De la Destillerie, dos veces mejor restaurante del mundo de vegetales). A ellos se unirán, además, los mejores representantes de la gastronomía almeriense: José Álvarez (Restaurante La Costa), Antonio Carmona (Terraza Carmona), Tony García (Espacio Tony García), Dani Muñoz (El Travieso), Pablo Fuente (Restaurante Bacus) o Borja González (Restaurante Alquímico), entre otros. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

