Deportes Almería será sede del Campeonato de Andalucía Hockey Sala alevín femenino jueves 25 de marzo de 2021 , 18:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha presentado la competición que se celebrará el sábado, 27 de marzo, en el Palacio de los Juegos



La ciudad de Almería vuelve a ser sede de un campeonato andaluz. Esta vez se trata del 3º Campeonato Andalucía de Hockey Sala Alevín Femenino, un evento que ha sido presentado esta mañana por el concejal de Deportes, Juanjo Segura, acompañado por el alcalde de Pechina, Juan Manuel López, el concejal de Deportes de Pechina, Jesús García, la presidenta del Club Pechina, Sonia Rodríguez y el secretario del Club, Javi Rodríguez.



Juanjo Segura ha expresado que “desde el PMD estamos encantados de ser sede de un evento de esta envergadura”. El Campeonato se va a celebrar en el Palacio de los Juegos Mediterráneos el sábado, 27 de marzo de 12:30h a 17:00h y participarán seis clubes: Club Hockey Pechina (Almería), Club Hockey Estudiantes (Puente Genil, Córdoba), Club Hockey San Fernando (Cádiz), Club Hockey Irlandesas (Sevilla), Club Hockey Candelaria Málaga 91 (Málaga), Club Hockey Benalmádena (Málaga).



Por ello, Juanjo Segura ha deseado suerte y ha expresado que “desde el Patronato Municipal de Deportes queremos que Almería sea un referente deportivo y trabajamos diariamente para que sea posible, es un esfuerzo que se hace, por parte de la administración y clubes para continuar apostando por el deporte y que Almería se convierta en sede de grandes eventos”.



El alcalde de Pechina, Juan Manuel López, ha agradecido durante su intervención “al Patronato Municipal de Deportes por el apoyo prestando las instalaciones para la celebración del campeonato”. Asimismo, ha resaltado que “el Club de Hockey de Pechina cuenta con una corta trayectoria ya que llevan poco tiempo, tres años de vida, pero una muy larga de éxitos”.



De esta manera, el primer edil de Pechina ha reivindicado que “siempre tendrán el apoyo que precisen. En esta ventana que se me abre pido todo el apoyo de las instituciones supramunicipales porque un deporte que está naciendo en la comarca del Bajo Andarax precisa de nuestro respaldo para que se asiente en la provincia de Almería. Espero que el sábado nos lleven al pueblo otro nuevo éxito”.



Sonia Rodríguez, presidenta del Club Hockey Pechina ha mostrado su agradecimiento “al Patronato Municipal de Deportes y al Ayuntamiento de Pechina ya que sin ellos no sería posible llegar a dónde estamos”. Tres años de historia que han dado para coleccionar importantes éxitos, en su primer año de vida, obtuvieron el premio posicionándose terceras en Andalucía en alevín e infantil. Mientras que, la temporada pasada se proclamaron campeonas de Andalucía y recientemente, en enero, subcampeonas de hierba. “Es un orgullo para nosotros poder conseguir estos logros y precisamos de ayuda para seguir creciendo, actualmente estamos subiendo y necesitamos ayuda para que las niñas sigan jugando y creciendo deportivamente”, concluye. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

