La Junta pide al Gobierno que reanude las obras de la presa de Alcolea

jueves 25 de marzo de 2021 , 18:24h

La consejera Carmen Crespo remitirá al Ministerio el estudio del instituto internacional ‘Deltares’ que estima “compatible” la actuación con la evaluación ambiental y subraya que incluso mejorará la calidad del recurso embalsado