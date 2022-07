Almería Almería-Sevilla a tres horas y media de viaje en tren ¿pero cuando? miércoles 27 de julio de 2022 , 14:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La conexión directa entre Almería y Granada permitirá unos tiempos de viaje de aproximadamente hora y media. El secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Xavier Flores, y la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, han presentado conjuntamente en Almería y acompañado del delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, los resultados definitivos del estudio funcional del tramo Granada – Almería del Corredor Mediterráneo, tras el avance preliminar que ya se había mostrado en marzo de este mismo año. ¡¡2030!! Pues no será hasta 2030 cuando acabe el 'Corredor Mediterráneo', y por tanto cuando estarían listas estas obras anunciadas a las que no se les ha puesto fecha de inicio, y por tanto es imposible conocer cuando estarán listas. Xavier Flore se ha limitado a decir que "Ahora sabemos cual es el objetivo final" y que "El plazo es 2030 pero no queremos esperar hasta el final", ha asegurado. Lo curioso es que el "objetivo final" de unir Almería con Granada y así, con Sevilla, no es algo nuevo, es algo que ya estaba previsto, y en todo caso la duda era por dónde. En todo caso hay que advertir que con la financiación europea, si no se cumplen plazos, las subvenciones podrían perderse y las obras quedar empantanadas. En una primera reunión, que ha contado con la asistencia de la alcaldesa en funciones de Almería, María Vázquez; el delegado de Deportes y Juventud de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina; del subdelegado del Gobierno en funciones, Juan Ramón Fernández-Imbernón; y de la delegada territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta en Almería, Eloisa Cabrera; se ha realizado una primera presentación institucional de los mismos. Posteriormente, los resultados han sido presentados a representantes institucionales, empresariales, sindicales y de la sociedad civil. A continuación, los representantes de Mitma y Adif se han desplazado en ferrocarril hasta Granada, donde ha tenido lugar una nueva reunión a primera hora de la tarde con representantes de la Diputación y el Ayuntamiento de la capital y de la Mesa del Ferrocarril. Actuaciones presentadas El tramo ferroviario Granada-Almería forma parte del Corredor Mediterráneo de la red transeuropea de transportes (TEN-t) y, como tal, pertenece a la Red Básica ferroviaria para el transporte de viajeros y mercancías. Las actuaciones previstas contemplan la mejora de la configuración funcional de toda la línea, para canalizar los tráficos previstos para 2050, incorporando los estándares requeridos para una adecuada explotación ferroviaria. De esta manera, se dará continuidad en este tramo andaluz a la estrategia para todo el Corredor Mediterráneo. Como solución base para la línea, se cambiará el ancho ibérico actual al ancho estándar europeo (1.435 mm), se ampliarán los gálibos en las estructuras para que sea interoperable, se suprimirán todos los pasos a nivel existentes, se electrificará a 25 kV, se implantarán apartaderos con longitud útil de 750 m para optimizar los cruces de trenes y se equipará con modernos sistemas de señalización y comunicaciones, como es el estándar europeo ERTMS nivel 2. En este análisis también se contemplan mejoras puntuales de trazado para optimizar el cuadro de velocidades máximas de la línea. El conjunto de inversiones previstas para los próximos años supera los 615 millones de euros. Como un paso más ambicioso, se añade el planteamiento de diversas variantes de trazado sobre la línea actual, en los tramos Iznalloz–Moreda; Moreda–Huélago; Huélago–Benalúa; y Fiñana–Gérgal, que permitirán una rebaja adicional en los tiempos de viaje. Este escenario representa un coste añadido de 307 millones de euros. El estudio realizado también analiza y confirma la compatibilidad de la infraestructura con la posible reapertura del servicio de transporte por ferrocarril de mercancías de las minas de Alquife (Almería). Mejora de tiempos de viaje Las soluciones analizadas en el estudio funcional del tramo Almería – Granada permiten aspirar a unos tiempos de viaje entre ambas ciudades próximos a la hora y media (1h 36 min con variantes, 1h 56 min sin variantes), mejorando sustancialmente los tiempos actuales (aprox. 2h 25 min) y, lo que es más importante, ofreciendo una alternativa por ferrocarril muy competitiva frente a la carretera (aprox. 2h en autobús y 1h 45 minutos en coche). Una vez entren en servicio todas las actuaciones previstas en el tramo Almería – Granada, las futuras variantes de Loja y de Moreda en el tramo Granada – Antequera y el baipás de Alomodóvar del Río, en Córdoba, la relación directa entre Almería y Sevilla permitirá unos tiempos de viaje por ferrocarril por debajo de las tres horas y media (estimación de 3h 24 min sin paradas intermedias), muy inferiores a los que permite la carretera actualmente (aprox. 5h 15 min en autobús y 4h en coche). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

