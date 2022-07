Sociedad Organiza eventos con el mejor mobiliario plegable del mercado Escucha la noticia En cuanto comienza el buen tiempo lo normal es trasladar cualquier celebración al exterior, ya sea en nuestra propia casa si disponemos de jardín, o algún parque público, o al campo, o a la playa, pero eso casi siempre suele tropezar con el problema del mobiliario porque habitualmente es un trastorno, y no es cuestión de dejar a los invitados -o a nosotros mismos- de pie y con los platos y los vasos en las manos. Pero trasladar mesas, sillas, heladeras, barbacoas, sombrillas… es algo que desanima bastante a cualquiera, pero tiene solución, y además fácil. Y a precio asequible. Sí, hasta aquí alguien puede haber pensado en que hay mobiliario plegable y por tanto el asunto puede resolverse sin muchos contratiempos, pero el problema está en que solo una marca como Lifetime puede garantizar la calidad suficiente como para que los invitados no acaben en el suelo, que parece algo exagerado pero puede pasar si los materiales no son de resistencia contrastada. Contar con una mesa plegable, que sea de fácil transporte y sobre todo, de fácil montaje, es imprescindible para poder trasladar nuestro evento lejos de casa, pero también para no tener permanentemente nuestro jardín ocupado con ella, y lo mismo puede decirse con las sillas plegables. Si disponemos en nuestra vivienda de un pequeño jardín como hemos dicho, este tipo de mobiliario es el más conveniente, puesto que una vez acabado el almuerzo o la cena, lo podemos retirar y volver a disfrutar del cien por cien del espacio. Podemos guardarlo en algún cobertizo, o en un almacén, o incluso en algún rincón ya que es resistente a las inclemencias meteorológicas. Es por estas razonas que no es conveniente dejarse llevar por la idea de que lo plegable o portátil no importa que sea de baja calidad, porque es justo al revés. Si quieres que te dure, si quieres realmente sacarle partido, debes exigir la máxima calidad precisamente porque este tipo de mobiliario sufre mucho al tener que ser doblado y desdoblado una y otra vez, transportado y almacenado, y solo una marca como Lifetime que fabrica productos funcionales para consumidores de todo tipo, tanto profesiones como familias, es capaza de garantizar una calidad y durabilidad inigualables, ultrarresistentes. Quienes valoran muy bien todas estas características son los profesionales dedicados a la restauración, la hostelería y el catering, que confían en las soluciones de esta empresa, puesto que les permite aprovechar al máximo el espacio y el tiempo. Cualquier establecimiento se puede ver obligado a ampliar el número de mesas o sillas ante un acto especialmente multitudinario, y debe ser capaz de responder a ello en corto plazo de tiempo, y eso solo puede ser si lo tiene almacenado; en cuanto catering que hemos mencionado, es imprescindible poder mover con agilidad un buen número de mesas y sillas de distintas características, sin que ocupe mucho espacio y pueda ser montado y desmontado con rapidez. Y siempre pensando en la durabilidad y la resistencia.



Esta empresa lleva en el mercado casi cuatro décadas, lo que da prueba de su buen hacer, tanto por la pasión que tienen por ofrecer productos de calidad, con un indiscutible compromiso con la duración y resistencia de los mismos, como su capacidad para innovar, buscando siempre nuevos diseños, cada vez más atractivos, pero también más sencillos de instalar y transportar, con menor peso, más funcionales.