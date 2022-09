Capital Almería sigue siendo un plató de cine natural para productoras internacionales miércoles 31 de agosto de 2022 , 17:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Empresa Municipal Almería Turística ha firmado hoy un convenio de colaboración con la productora holandesa ‘Keyfilm Productie 1 BV’ Almería sigue siendo el destino favorito de las productoras nacionales e internacionales para grabar películas, anuncios, cortometrajes y largometrajes. Este miércoles, el concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, a través de la Empresa Municipal Almería Turística (EMAT), ha firmado un convenio de colaboración con la productora holandesa ‘Keyfilm Productie 1 BV’. El objetivo de este acuerdo es que esta entidad pueda rodar en la capital almeriense, tierra de cine por excelencia, distintas tomas para su próximo largometraje titulado ‘Line of Fire’. Concretamente, la productora holandesa filmará los días 3 y 4 de septiembre en el entorno de Pescadería-La Chanca y en el interior y exterior de la Alcazaba. Un día antes, el 2 de septiembre, llevará a cabo la preparación del SET de rodaje. El concejal ha indicado que “estamos muy contentos de firmar este convenio para grabar los próximos días una producción muy importante, la cual se grabará en el casco histórico de la ciudad”. El edil ha reconocido que “estamos encantados de que Almería siga siendo un destino predilecto, como ya es, a la hora de hacer producciones, cortometrajes, anuncios y películas, en definitiva, todo lo que tenga que ver con la industria del cine”. Por su parte, la representante de la productora, Aty Soesbergen, ha resaltado que “estoy muy feliz de firmar este convenio mediante el cual vamos a grabar en la ciudad estos próximos días”. Además, ha recordado, “ya llevamos varios días grabando en la capital y en la provincia, en sitios como El Chorrillo o en Tabernas. Agradezco mucho al Ayuntamiento de Almería porque siempre ha sido un gran apoyo”. La productora holandesa filmará en Almería por las grandes ventajas que tiene nuestra ciudad como escenario y por ofrecer espacios propios del lugar donde se ambienta le película y su perfecta recreación. Con este convenio firmado hoy por la EMAT, se favorece la promoción de Almería como lugar propicio para la realización de rodajes y su repercusión internacional, así como el impacto económico de empleo directo e indirecto que supone. El equipo, que ya se encuentra en Almería desde hace unos días, cuenta con más de 90 personas, unas 40 de ellas españolas, siendo los actores de reparto diez y conformando unas 30 personas los actores extras. El largometraje está previsto que se concluya en un tiempo aproximado de cuatro o cinco meses. Una tierra cinematográfica La historia de Almería está muy vinculada al cine, sobre todo desde la década de los 60. Los paisajes y el excelente clima han convertido Almería en uno de los 'platós naturales' más demandados en la industria cinematográfica. La Alcazaba, las playas o los rincones y edificios singulares han sido escenario de algunos clásicos del cine que ya forman parte de los grandes éxitos. Almería y su provincia son, sin lugar a dudas, referentes de los rodajes cinematográficos tanto nacionales como internacionales de nuestro país. Nuestros paisajes, nuestra luz, el buen tiempo y nuestros monumentos hacen de Almería un enclave ideal para grabación en exteriores. Y aunque muchas personas creen que Tabernas o el Parque Natural de Cabo de Gata Níjar son las localizaciones principales, la ciudad de Almería ha acogido el rodaje de muchas escenas de las principales producciones que han grabado sus películas en la provincia. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

