Economía Almería sufrió en 2020 una caída de la contratación femenina del 22,3% menor que la media nacional jueves 04 de marzo de 2021 , 17:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Randstad, la empresa de recursos humanos número 1 en España y en el mundo, ha llevado un estudio sobre la evolución de la contratación femenina durante el último año, con motivo de la conmemoración el próximo lunes 8 de marzo del Día de la Mujer. Para ello, ha comparado las cifras del último año proporcionadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Randstad destaca que en Andalucía, las mujeres firmaron 139.083 contratos durante el pasado mes de enero, 41.393 menos que hace un año, cuando se registraron 180.476. Evolución de la contratación femenina según comunidad autónoma El volumen de contratos firmados por mujeres en Andalucía supone el 25,3% del total que se ha rubricado en España, el porcentaje más alto del país. Por otro lado, la contratación femenina registrada en la comunidad cayó un 22,9% con respecto a hace doce meses, el tercer descenso menos pronunciado del país, tras la Comunitat Valenciana (-21,3%) y Castilla-La Mancha (17,3%). Se trata de una caída 6,1 puntos porcentuales menos pronunciada que la media nacional (-29%). A nivel provincial, Málaga, con 27.957 contratos, y Huelva, con 20.827, fueron las que registraron más contratos firmados por mujeres, a pesar de haberse reducido durante el último año un 23,1% y un 16,4% respectivamente. Con volúmenes más discretos se encuentran Sevilla, con 19.444 contratos, (y una caída del 29,2%), Granada, con 17.576 (-21,3%), y Córdoba, con 16.988 (-16,5%). Cierra la lista Cádiz, con 14.460 contratos (-26,6%), Jaén, con 13.649 (-27,4%), y Almería, con 8.182 (-22,3%). A nivel nacional, las trabajadoras han dejado de firmar 225.000 contratos Randstad revela que, en el conjunto del país, los contratos firmados por mujeres han caído un 29% durante el último año, pasando de los 775.121 rubricados en enero de 2020 a los 550.578 doce meses después, mientras que en el caso de los hombres el descenso fue del 24%. Es decir, por culpa de la crisis, las mujeres dejaron de firmar cerca de 225.000 contratos durante 2020. Evolución de la contratación durante los últimos doce meses El impacto de la pandemia ha afectado especialmente a las trabajadoras, ya que, de media, su contratación durante el pasado año fue un 25,8% inferior que la de los hombres. A excepción de esa considerable diferencia, la evolución de la contratación de mujeres y hombres ha sido similar durante 2020, teniendo como principales desplomes el confinamiento de abril y el mes de agosto. En el caso del volumen de contratación de mujeres, tras la caída de abril, registró tres meses de ascensos, hasta superar las 674.000 firmas. Después del hundimiento de agosto, donde este indicador cayó hasta los 486.000 contratos, se recuperó la contratación femenina hasta tal punto que el mes de septiembre fue el que más contratos registró tras la pandemia, 732.853. Pero desde entonces, el empeoramiento de las condiciones sanitarias ha provocado que el indicador haya mostrado una tendencia negativa de cuatro meses de descenso, hasta comenzar el año con 550.578 firmas. “La crisis económica derivada de la sanitaria ha ahondado en la desigualdad y la discriminación que a menudo sufrimos las mujeres en el mercado laboral. El estudio de Randstad destaca que somos nosotras las que nos vemos más afectadas en esta crisis, aunque hay margen para la esperanza. El 40% de los contratos que firmamos se produce en los sectores del comercio, la agricultura y el sanitario, y la contratación femenina crece en la logística. Todos ellos, sectores fundamentales en nuestra recuperación”, asegura María Ángeles Tejada, directora general de Public Affairs de Randstad. Más menores de 25 años son las que más sufren la caída de la contratación El informe de Randstad analiza las principales magnitudes de la contratación de trabajadoras. Así, los 550.578 contratos firmados por trabajadoras en enero de 2021 suponen el 42,3% del total, una tasa que hace un año se situaba en el 45,1%, 2,8 décimas superior. En cuanto a la tipología del contrato firmado por trabajadoras, el 10% fueron indefinidos y el 90% de duración determinada. Un porcentaje similar en el caso de los valores, que firmaron un 9,8% de contratos indefinidos y un 90,8% de temporales. Contratación de trabajadoras según grupo de edad Randstad también ha tenido en cuenta la edad de las trabajadoras que firman un contrato. Con respecto a hace un año, el segmento más perjudicado ha sido el de las menores de 25 años, que han visto reducir el número de contratos en un 36,5%. Con caídas menos pronunciadas se encuentran las mujeres de entre 25 y 45 años –el grupo más numeroso-, con un descenso del 27,6%, y las mayores de 45, que firmaron un 26,9% menos de contratos. El 40% de los contratos de mujeres son en el sector sanitario, comercio y agro Randstad destaca que los tres sectores en los que más se firmaron contratos por mujeres durante enero, sanitario (77.599), comercio (74.842) y primario (68.202), fueron algunos de los que registraron caídas menos pronunciadas con respecto a hace un año. De hecho, cuatro de cada diez contratos que se firmaron durante enero por trabajadoras, fue en uno de estos tres sectores. Con descensos también inferiores al 20% y volúmenes de contratos superiores a las 60.000 firmas, se encuentran las actividades administrativas y auxiliares, con 66.700 firmas y una caída del 19%, y las industrias manufacturares, que firmó 63.350 contratos y descendió un 6,9% con respecto a hace un año. Mención aparte merece el sector de los empleados domésticos, ya que es el que tiene mayor presencia de mujeres, nada menos que un 90,4%. Es uno de los pocos sectores en los que la contratación de mujeres aumentó durante 2020, ya que creció un 4,6%, pasando de los 13.919 de hace un año a los 14.563 contratos actuales. Evolución de la contratación femenina según el sector y peso respecto al total El sector de la logística, uno de los generadores de empleo más dinámico de nuestro país también aumentó su contratación durante 2020, al crecer un 2,6% desde las 30.484 firmas de enero del año pasado hasta de las 31.2565 actuales. Por otro lado, los sectores con las mayores caídas fueron la hostelería, con un descenso del 77,3% con respecto a hace un año, y las actividades recreativas y artísticas, que sufrieron un desplome del 66,7%. En cuanto a los sectores con mayor presencia de mujeres, tras el de empleo doméstico se encuentra el sanitario (78,4%), educación (67,7%) y administración pública (66,3%). Con los porcentajes más bajos se encuentran las industrias extractivas (13,2%) y la construcción (7,5%). Canarias, Asturias, Baleares y Madrid lideran las caídas La comunidad autónoma donde se firma el contrato también ha sido tenida en cuenta a la hora de llevar a cabo este estudio. Randstad destaca que las caídas más acusadas en la contratación femenina en comparación con el enero de 2020 se produjeron en Canarias (-49,6%), Asturias (-39,7%), Baleares (-36,8%) y la Comunidad de Madrid (-36,1%). Con caídas más acusadas que la media nacional (-29%) se encuentran Cantabria (-34,2%), Extremadura (-31,8%), Aragón (C-31,4%), Castilla y León (-30,7%), La Rioja (-30,6%), Galicia (-30,1%), Navarra (-29,8%) y Catalunya (-29,8%). Ya con descensos menos pronunciados que la media nacional, se encuentran Euskadi (-28,8%), la Región de Murcia (-25,9%), Andalucía (-22,9%), la Comunitat Valenciama (-21,3%) y Castilla-La Mancha (-17,3%). A nivel provincial, las caídas más acusadas en los contratos firmados por trabajadoras se registraron en Tenerife (-52,9%), Las Palmas (-46,7%), Huesca (-46,3%), Teruel (-42,4%) y Salamanca (-42,1%). Por su parte, los descensos menos pronunciados tuvieron lugar en Guadalajara (-0,6%), Toledo (-7,5%), Tarragona (-15,3%), Huelva (-16,4%) y Córdoba (-16,5%). En cuanto a volúmenes, Andalucía (139.083), Catalunya (85.700), la Comunidad de Madrid (66.549) y la Comunitat Valenciana (52.488) suponen el 62% de todos los contratos firmados en el país durante enero por trabajadoras, todas ellas por encima de las 50.000 rúbricas. Peso de la contratación femenina durante enero según comunidad autónoma A distancia, con volúmenes más discretos y por debajo de los 30.000 contratos, se sitúan Euskadi (29.456), Galicia (29.207), Castilla-La Mancha (24.330), Castilla y León (24.034), la Región de Murcia (18.119), Canarias (16.411), Aragón (14.756), Extremadura (12.168) y Navarra (11.749). Las comunidades con menos números de contratos firmados por mujeres, por debajo de los 10.000, son Asturias (8.556), Baleares (6.930), Cantabria (5.881) y La Rioja (3.616). 