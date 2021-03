Capital Más accesibilidad cognitiva de la Oficina Municipal de Turismo jueves 04 de marzo de 2021 , 17:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El concejal, Carlos Sánchez, y la directora de A Toda Vela, Isabel Guirao, presentan el plan que facilita la inclusión de las personas Con el objetivo de hacer de Almería una ciudad más accesible y atractiva turísticamente para los viajeros, desde el Área de Promoción del Ayuntamiento de Almería se está trabajando en un plan de accesibilidad turística y uno de los primeros espacios en los que se ha realizado la actuación ha sido en la Oficina Municipal de Turismo. El concejal del Área de Promoción, Carlos Sánchez, ha presentado la actuación que ha sido trabajada junto a la asociación ‘A Toda Vela’, y que han contado con el asesoramiento del equipo OLA (Oficina de Lectura Fácil y Accesibilidad Cognitiva), los cuales se han encargado de diagnosticar las barreras y hacer propuesta de mejoras. Carlos Sánchez, junto a la directora de A Toda Vela, Isabel Guirao y la especialista en accesibilidad cognitiva y lectura fácil, Ana Viciana, ha expresado que “OLA lo forman un conjunto de especialistas y validadores, y trabajan desde la propia experiencia para garantizar que las mejoras sean correctas puesto que son expertos en accesibilidad y dos de ellos, personas con discapacidad intelectual”. Una experiencia que “ha hecho que la Oficina Municipal de Turismo se convierta en una Oficina de Accesibilidad Cognitiva, es decir, que toda la información que proporcionamos en este entorno dedicado al turismo resulte fácil de entender". Entre las actuaciones llevadas a cabo cuenta con lectura fácil, la cual permite adaptar los mensajes y documentos para que la información sea accesible a personas con discapacidad o dificultad lectora, mejoras a través de planos, cartelería y señalización, y a su vez, formación de los profesionales para la sensibilización hacia los clientes con dificultad cognitiva en el ámbito del turismo. En esta línea, el concejal ha afirmado que “desde hoy Almería quita un escalón más, para ser más accesibles”, y continúa expresando que el fin es “atender mejor a las personas con discapacidad intelectual, migrantes, turistas, niños y personas mayores, y nos fortalecemos como destino turístico accesible”. Finalmente, ha agradecido “a la Asociación A toda Vela y a su presidenta Isabel Guirao por el trabajo que desarrollan a favor de las personas con discapacidad intelectual y en este caso por implicación para que la Oficina de Turismo sea accesible”. A su lado, Isabel Guirao, directora de ‘A Toda Vela’ ha agradecido que “desde el primer minuto aceptaran a hacer la Oficina de Turismo más accesible, la anterior oficina también la realizamos nosotros y al venir aquí ya se habían adaptado casi todas las medidas. El siguiente paso es la accesibilidad sensorial, para la que quedan unos detalles que quedarán resueltos enseguida”. También ha destacado la relación con los técnicos de la Oficina de Turismo, “ha sido muy fácil porque son muy profesionales, no han dudado en formarse, tienen una gran disposición para atender a personas con discapacidad y estamos encantados”. Por último, Ana Viciana, especialista en accesibilidad cognitiva y lectura fácil, ha resaltado que su trabajo consiste en “evaluar los espacios para que todo el mundo entienda y se pueda orientar mejor, ya que hay veces que la gente se pierde en sitios nuevos. No solamente personas discapacitadas”. El Ayuntamiento de Almería, a través del Plan Turístico de Grandes Ciudades, firmado con la Junta de Andalucía, está trabajando para que todos los proyectos que en este Plan se recogen sean inclusivos: Museos, Casa del Cine, Refugios de la Guerra Civil, futura Oficina de Turismo en la Torre de San Miguel de Cabo de Gata, proyectos de realidad virtual para visitas guiadas, etc... No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

