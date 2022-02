Economía Almería supone el 14% de las exportaciones andaluzas jueves 17 de febrero de 2022 , 17:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Andalucía cierra 2021 con récord histórico de exportaciones, 34.552 millones de euros, y con un crecimiento del 24,2% sobre 2020 Andalucía ha cerrado 2021 con el mejor registro exportador de su historia desde que existen datos homologables (1995), 34.552 millones de euros, lo que supone un crecimiento interanual del 24,2%, hasta 3 puntos por encima de la subida media nacional, que se situó en el 21,2%. Las importaciones se situaron en 33.194 millones, con un alza del 34,5%, lo que arroja un superávit de 1.358 millones de euros en la balanza comercial andaluza con el exterior, frente al déficit que arroja el conjunto de España de 26.178 millones, debido a que la comunidad presenta una tasa de cobertura 11,7 puntos superior a la nacional, del 104,1% frente al 92,4%. Estos datos no sólo suponen 6.700 millones de euros más en exportaciones sobre la cifra alcanzada en 2020, un año en el que el comercio exterior se vio afectado por la parálisis económica derivada de la pandemia, sino que supera en más de 2.300 millones (un 7,3% más) el mejor registro exportador alcanzado hasta la fecha por Andalucía, que fue en 2018, con 32.209 millones de euros. Con los datos de diciembre de 2021, Andalucía acumula 10 meses seguidos crecimiento a dos dígitos de sus exportaciones, 9 de ellos por encima del 20%, que culminan la subida en 21,1% interanual registrada en este último mes del año, en el que las ventas al exterior alcanzaron los 3.180 millones de euros. Según los datos de Extenda, Andalucía es la segunda comunidad que más creció en 2021 de las 10 más exportadoras, lo que la sitúa como tercera en volumen de exportaciones del ranking nacional, con el 10,9% del total de las ventas del país, que alcanzaron los 316.609 millones de euros. Sólo la superan la Comunidad de Madrid, segunda más exportadora y primera en crecimiento (+36,3%), y la de Cataluña, primera exportadora, pero quinta en crecimiento del Top 10 en 2021 (+21,5%). El fuerte avance del sector exterior andaluz en 2021 beneficia a toda la comunidad, registrando las ocho provincias importantes crecimientos de sus exportaciones, cinco de ellas a doble dígito. Igualmente, la subida se extiende a los 10 primeros mercados de destino Andalucía, tanto de Europa, América y África, y a ocho de los 10 primeros capítulos exportadores, lo que aporta diversificación de productos y destinos. Los ámbitos que más se resintieron en 2020 por la parálisis provocada por la pandemia han retomado con mayor fuerza su impulso, como el cobre, la fundición, los productos químicos o los minerales, además del energético. Paralelamente, el agroalimentario que siguió creciendo aun en 2020 sigue sin tocar techo, y sus ventas suben en el grueso de sus principales capítulos, incluido el aceite de oliva, primer producto en ventas de Andalucía, que registra una subida del 10%, hasta los 12.385 millones. La elevada actividad de la industria y la subida de precios de materias primas y suministros a nivel mundial, se refleja en las ventas del capítulo de otros productos químicos, que vuelve a ser el que más crece de los diez primeros, con más del doble de ventas (+121%) y se sitúa en séptimo lugar del ranking, con 1.541 millones en 2021, el 4,5% del total. Igualmente, siguen creciendo las ventas de combustibles y aceites minerales, primer capítulo exportado, que sube un 81% hasta los 5.242 millones y acumula el 15,2% de la factura total; y los minerales, en el quinto puesto con un aumento del 44% hasta los 1.574 millones, el 4,6%. También crecen en el año 2021 las exportaciones del cobre y sus manufacturas, situándose en sexto lugar, con un 38% más interanual, hasta los 1.566 millones (4,5%); y el de fundición, hierro y acero, que, en noveno lugar, sube un 33%, hasta los 1.270 millones (3,7%). En el ámbito agroalimentario, destaca el dinamismo que mantiene en los mercados internacionales el capítulo de grasas y aceites animales y vegetales, tercero en importancia en el global de las exportaciones, que creció en 2021 un 20,1% hasta los 3.089 millones (8,9%). De ellos, 2.643 millones corresponden a aceite de oliva, cuyas ventas se elevan un 17,4% interanual, gracias al buen tono de los precios de mercado con subida de las exportaciones en sus tres principales destinos mundiales. Asimismo, suben las ventas de las frutas, cuarto capítulo exportado, con un 4,5% más interanual hasta los 2.910 millones, el 8,4% del total; y de legumbres y hortalizas, con un 4,5% más, que constituye el segundo capítulo exportado, con 3.521 millones, el 10,2% del total. En cambio, bajan las ventas de los aparatos y material eléctrico, décimo capítulo exportado, un 15,2% hasta los 1.211 millones (3,5%); y de las aeronaves y vehículos espaciales, que una industria que continúa muy afectada por el fuerte descenso de los desplazamientos internacionales que aún continúa imponiendo la pandemia. Aun así, registra exportaciones por valor de 1.538 millones (4,5% del total), un 12,6% menos que el año anterior. Crecen los primeros diez mercados, nueve a doble dígito Las exportaciones crecen con vigor no sólo su mercado natural, Europa, donde suben un 22%, hasta alcanzar los 23.399 millones, sino más aún en los destinos continentales que aportan diversificación al sector exterior: América, con un 25,3% más exportado, para sumar 3.665 millones; Asia, con un 32% más, hasta los 3.610 millones; y África, con un 24,4% más, para alcanzar los 2.704 millones. En este sentido, las ventas del sector exterior registran importantes crecimientos en sus diez primeros mercados internacionales, nueve de ellos a doble dígito, ganando terreno y diversificación en algunos de los principales destinos mundiales extracomunitarios, como son Estados Unidos, China y Marruecos. De este modo, Estados Unidos se mantiene como el primer mercado no europeo de Andalucía y sexto mundial, con 2.032 millones en 2021, el 5,9% del total y un incremento del 21,3% respecto a 2020. Marruecos es su segundo destino no europeo y octavo mundial, con 1.641 millones, el 4,8% y el tercer mayor crecimiento del Top 10, al subir un 33%. Por su parte, China sube a noveno mercado mundial, con 1.381 millones (4% del total) y un avance del 18,2%. Por lo que respecta al comportamiento del nuevo mercado extracomunitario, Reino Unido, este registra un importante incremento del 14,1%, para situarse como quinto destino de Andalucía, con 2.246 millones de euros, el 6,5% del total. No obstante, el mercado que más crece en los primeros once meses del año es de nuevo Bélgica, que cierra el Top10, con 1.368 millones, el 4%, y un incremento del 42%; al que le sigue en crecimiento Italia, que se coloca en tercera posición con un 40% más de ventas hasta los 3.399 millones, el 9,8% del total. Como primer destino mundial continúa Francia, con 3.745 millones, el 10,8% y un aumento de las ventas del 21,9% interanual; mientras que Alemania es segundo con 3.639 millones, el 10,5% y un alza del 3% Cuarto es Portugal, con 2.400 millones, el 6,9% e incremento del 21,1%; mientras que Países Bajos es séptimo, con 1.660 millones, el 4,8% y una subida del 29,2%. Huelva líder y la que más crece Los beneficios de la fortaleza del sector exterior andaluz se trasladan a todo el territorio, arrojando las ocho provincias importantes crecimientos. Huelva es la primera tanto en valor de sus exportaciones, con 8.240 millones, el 23,8% del total, como en el crecimiento, con un 53,2% más que en 2020. La segunda provincia que más crece es Córdoba, un 31,4% más interanual, hasta sumar 2.551 millones, el 7,4% del total, con lo que se sitúa en quinto lugar; seguida en crecimiento por Cádiz, segunda provincia en valor de sus exportaciones, con 6.934 millones, el 20,1% y un aumento del 30,6%. La cuarta provincia en crecimiento y en valor de las exportaciones es Almería, con una subida del 13,9%, hasta los 4.898 millones, el 14,2% del total; le sigue Sevilla, con un incremento del 11,2% hasta los 6.867 millones, con lo que se sitúa como tercera exportadora andaluza, con el 19,9% del total. En Málaga, las ventas crecieron un 6,7%, hasta los 2.440 millones, el 7,1%; seguida de Granada, con 1.425 millones, el 4,1% y un aumento del 9,3%; y Jaén, con 1.197 millones, el 3,5% y un crecimiento del 5,6%. 