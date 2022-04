Almería De izda. a dcha. Manuel Fdez., Rafael Pasamontes, Franscisco Abad y María Elena Bernal en la apertura del XXX Congreso de FAJER en Roquetas Almería tiene registados 161 adictos a los juegos de azar domingo 24 de abril de 2022 , 13:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El XXX Congreso de FAJER revela que casi 2.800 personas fueron atendidas por juego patológico en Andalucía en 2021

Un total de 2.795 andaluces fueron atendidos por adicciones relacionadas con el juego patológico y otras adicciones sin sustancia durante el pasado año en las ocho provincias de la región, la mayoría de ellas hombres (un total de 2.455, frente a 300 mujeres), de los que 2.373 (84,9% del total) lo fueron por juego compulsivo. El mayor porcentaje de adictos al juego (23%) sufren una gran dependencia de los juegos de azar en casinos, frente a un 11,43%, que se engancharon a las apuestas deportivas, según los datos que reveló el viernes por la tarde el delegado de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en Almería, Rafael Pasamontes. El delegado de la Junta citó datos del Sistema de Información del Plan Andaluz de Drogas y Adicciones de la Consejería de Salud y Familias durante el acto de inauguración del XXX Congreso Andaluz de Jugadores de Azar Rehabilitados ‘Tu salud, lo primero. Apuesta por ti’, organizado por la Federación Andaluza de Jugadores de Azar en Rehabilitación (FAJER) en el Hotel Bahía Serena de Roquetas de Mar. La presentación de este acto contó también con la presencia de la directora del Centro de Prevención de Drogodependencias de la Diputación Provincial de Almería, María Elena Bernal, así como de los presidentes de FAJER y de la asociación almeriense INDALAJER, Francisco Abad y Manuel Fernández, respectivamente. Rafael Pasamontes señaló que el pasado año fueron tratadas por juego patológico y otras adicciones sin sustancia 161 personas en Almería; 351 en Cádiz; 326 en Córdoba; 355 en Granada; 264 en Huelva; 237 en Jaén; 564 en Málaga; y 550 en Sevilla; manifestando que “las cifras que tenemos en Andalucía son muy altas”, e indicando que “desde la Consejería nos hemos dado cuenta de que los adolescentes empiezan a caer en las adicciones a una edad muy temprana y con la pandemia han tenido acceso a los medios digitales, a los ordenadores, a los salones de apuestas y por Internet”. Pasamontes recordó que “desde la Junta de Andalucía, con la nueva ley que hemos aprobado recientemente, hemos querido dar herramientas a los adolescentes, a los niños y niñas, para tener un control tanto para sancionar como para prever estas adicciones, y también para corregir las adicciones en menores”. Lo importante para el delegado de Igualdad es “que tanto la Consejería de Salud y Familia como la de Educación y Deporte y la de Igualdad y Políticas Sociales tienen que trabajar de una forma transversal porque el problema de las adicciones abarca todo lo que es la educación hasta la parte social”. El delegado aseguró que “estamos trabajando junto con las asociaciones porque son lo más importante para tomar el pulso de la sociedad y poder tomar medidas correctoras”. El responsable de la Junta en Almería agradeció a FAJER su invitación y subrayó “la labor tan importante que está realizando para la sociedad andaluza, que tiene bajo su paraguas las diversas asociaciones que trabajan para la prevención del juego patológico y adicciones sin sustancia; les doy la enhorabuena y les felicito por esta trigésima edición del congreso”. “Todos juntos” Por su parte, la directora del Centro Provincial de Drogodependencias (CPD) de la Diputación Provincial de Almería María Elena Bernal defendió la necesidad de que “tenemos que estar todos juntos en esta colaboración y creo que estamos a tiempo de parar un poco todo lo que entra a través de las tecnologías, porque de por sí las herramientas no juegan”. Bernal achacó el aumento de las adicciones al juego al mal uso y al abuso que se hace de las nuevas tecnologías y declaró que cuando llega la adicción “tenemos la dificultad de que es más difícil ser consciente y es más difícil también el poder abordarla”. Entonces, dijo, “pasa mucho tiempo desde que se instaura la adicción hasta que se llega a un tratamiento; suele ser mucho tiempo el que pasa hasta salirse de esta cuestión”. Por este motivo, defendió la necesidad de “hacer un gran esfuerzo en lo que es la promoción de la salud y lo que es la prevención”, al tiempo que animó a los presentes “a ser más potentes, a que os unáis y hagáis propuestas, ¡mucho ánimo!”, exclamó. Por su parte, el presidente de FAJER Francisco Abad, tras dar la bienvenida a los más de 200 participantes y recordar el retraso que supuso la celebración del anterior congreso debido a la pandemia del coronavirus, instó a los presentes “a aprovechar este espacio y transmitir a nuestros compañeros que los congresos nos ayudan en nuestro caminar y día a día; queda mucho camino por recorrer y hay gente dispuesta a ayudaros, gracias una vez más y bienvenidos todos”. Finalmente, el presidente de INDALAJER, Manuel Fernández, se mostró “encantado” de que una vez más este congreso “se celebre aquí en Almería”, manifestando su deseo de que las diferentes ponencias, así como la convivencia entre enfermos y familiares de diferentes asociaciones andaluzas, “os sirva para vuestro tratamiento, y que disfrutéis de esta bella localidad (Roquetas) y que os vayáis con buen recuerdo”. Ponencias Hay que recordar que este congreso incluyó tras la inauguración, la ponencia ‘Trascender la adicción’, a cargo del psicólogo experto en adicciones Antonio García Patiño, quien, entre otras cosas, apuntó que las adicciones, en contra de lo que se cree, “no son enfermedades mentales, son una construcción social”, y que la solución a las mismas “es del propio paciente que tiene que dotar a su vida de un sentido”. El XXX Congreso de FAJER ha incluido este sábado, día 23, la celebración de dos ponencias. La primera de ellas sobre ‘La Eficacia del Programa Terapéutico en Asejer. Estudio de Casos’, a cargo de Dionisio García, psicólogo especialista en tratamiento de adicciones y responsable del grupo de trabajo ‘Psicología y Adicciones’ de la Asociación Sevillana de Jugadores en Rehabilitación (ASEJER). La segunda tuvo como invitado a un miembro de la Plataforma ‘Málaga contra las Casas de Apuestas’. La tercera y última jornada del XXX Congreso se celebrará este domingo, día 24, a partir de las 10.00 horas con la conferencia de clausura ‘Estrés y conductas adictivas’, a cargo de la psicóloga Cristela García Rodríguez, experta en evaluación, prevención y tratamiento en adicción sin sustancia y problemas asociados a los juegos de azar de la asociación granadina AGRAJER. El domingo, a partir de las 12.00 horas y hasta las 13.30 horas, habrá una exposición de comunicados y testimonios sobre terapias de grupo que será moderada por Francisco Abad, presidente de FAJER. Abad será quien, a continuación, se encargará de clausurar este evento, acompañado, entre otros, por el vicepresidente de FAJER, Martín Valero, y del secretario y tesorero de esta federación, Jorge Barroso.

