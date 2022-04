Deportes Más de 100 deportistas compiten en el Campeonato de Marcha Nórdica de Almería domingo 24 de abril de 2022 , 13:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, dio la salida al evento deportivo, celebrado en el Parque del Andarax y marcado por el viento La marcha nórdica va ganando aficionados poco a poco. Hoy ha dado un nuevo paso adelante con la cuarta edición del Campeonato Provincial Absoluto y Cadeba, celebrada esta mañana en el Parque del Andarax, con la participación de un centenar de deportistas. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha dado la salida a las diez horas para unos participantes que han recorrido 10,4 kilómetros repartidos en tres vueltas al circuito, que se reducía a 6,8 kilómetros en deporte base. Organizado por la Delegación Provincial de la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo, se ha respirado un gran ambiente entre los aficionados a este joven deporte. Antes de la prueba se ha rendido homenaje a Olegario Lozano, que da nombre a la competición y que fue campeón de este trofeo. El ganador ha sido Miguel García López, con un tiempo de 01:04:15, seguido de Juan Pérez Lucas, con 01:06:34, y tercero, Alejandro Morales Carasa, con 01:07:29. En categoría femenina, la ganadora es Francisca-Lucía Sánchez Pérez, con un tiempo de 01:18:43; segunda, María Isabel Cruz Escobosa, con 01:20:06; y tercera, Clotilde Estrada Medina, con 01:20:14. En cadete masculino, el ganador ha sido Julio Gallardo Rodríguez, con 00:53:24, y en femenino, Kawtar Chaouki Hamoufatna, con 00:56:57. Por último, en alevín ha triunfado Celia Juárez Sánchez con 00:56:39. Juanjo Segura afirma que “desde el Patronato Municipal de Deportes nos encontramos dando respaldo con la colaboración a este Campeonato Provincial Absoluto y Cadeba de Marcha Nórdica. Un evento que se ha celebrado en el Parque Andarax y que, además de la competición, ha permitido a los participantes disfrutar de la naturaleza que alberga en él. El viento ha hecho más compleja la prueba, pero se ha apreciado la calidad de los marchadores almerienses”. Junto al concejal de Deportes han estado la vicepresidenta de la Federación Andaluza, Raquel González, y el delegado provincial, Emilio Martínez. La marcha nórdica es un tipo de ejercicio original de Finlandia, que se basa en el uso de unos bastones especiales para caminar. Es un deporte muy beneficioso, pues el tren inferior se ejercita con la caminata, y el superior con los bastones, que además sirven para propulsarse. La técnica es clave para avanzar y las normas de la competición obligan a tener siempre en contacto con el suelo el bastón y el pide de la mano contraria. Almería sigue recuperando, poco a poco, las competiciones deportivas, y hoy ha sido el turno de la marcha nórdica. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

