Es una información de noticiasdealmeria.com Sucesos Ampliar Almería triplica la tasa de víctimas de maltrato con dispositivos de control jueves 20 de octubre de 2022 , 16:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En la actualidad, hay 275 hombres acusados de violencia de género con sentencias de alojamiento obligados a llevar las pulseras de geolocalización. La cifra supera el 25% del total de los dispositivos instalados en Andalucía noticiasdealmeria.com Según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, la tasa por millón de mujeres de más de 15 años que se contabilizan con dispositivos de control telemático se cifra en Almería en 917 frente a una media de 300 a nivel nacional. “Esto significa que aquí se triplica la tasa de colocación de este tipo de pulseras, lo que señala bien a las claras la implicación de todos los actores, Subdelegación del Gobierno, entes judiciales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad” que participan en la protección de las víctimas, ha señalado esta mañana la coordinadora de las Unidades contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno de España en Andalucía, Maribel Montaño. Montaño ha participado junto al subdelegado, José María Martín, en la inauguración de unas jornadas formativas sobre la protección a las víctimas de violencia machista destinadas a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La sesión se ha celebrado hoy en la Subdelegación del Gobierno. La violencia machista se ha cobrado en España la trágica cifra de 1.164 mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas desde que comenzaron a registrarse estos asesinatos en 2003. Una violencia que se ha cobrado este año la vida de 34 mujeres y que ha dejado huérfanos a 24 menores a consecuencia del asesinato de sus madres. En Almería, la última víctima mortal de la violencia machista fue una mujer de 50 años asesinada el pasado mes de mayo por su marido. Desde 2003, se han registrado 36 asesinatos de mujeres y de dos menores, asesinados por sus padres con el único fin de hacerle daño a sus madres. En la actualidad, más de 2.500 mujeres en la provincia están protegidas en el sistema VioGén. “Aunque se ha avanzado en la concienciación social y en el trabajo que hacen las instituciones públicas y, por ende, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tenemos que seguir insistiendo. Tenemos que seguir trabajando porque aún existe una brecha entre los principios consagrados en dichas normas y la práctica, entre la igualdad de género legal y la real y efectiva, ha señalado José María Martín durante la inauguración de estas jornadas. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

