Es una información de noticiasdealmeria.com Capital Ampliar I Concentración de Vehículos Clásicos y Antiguos de Andalucía, Ceuta y Melilla jueves 20 de octubre de 2022 , 16:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia José Juan Soria preside la Federación Andaluza de Vehículos Antiguos, Ceuta y Melilla (FAVACEM), organizadora del evento y participarán varios aficionados de Almería noticiasdealmeria.com Auténticas joyas sobre ruedas se podrán contemplar los días 22 y 23 de octubre en la I Concentración de Andalucía, Ceuta y Melilla ‘ Reale Seguros Ciudad de Sevilla’. Una exposición organizada por la Federación que aúna a los amantes de los vehículos antiguos y clásicos, construidos, respectivamente, antes de la década de los años 40 y 60 del siglo XX. Más de 50 vehículos de 46 clubes participarán en la exposición que se podrá contemplar en el Parque del Alamillo de Sevilla, el sábado, 22 de octubre, en horario de 9:30 a 22:00 horas, y el domingo, día 23, de 10:00 hasta las 13:00 horas. La primera Federación Andaluza de Vehículos Antiguos, Ceuta y Melilla (FAVACEM) se creó en el año 2019 y eligió como presidente al almeriense José Juan Soria, presidente del Club de Vehículos Antiguos de Almería. Se trata de una federación que suma más de 1.500 vehículos, entre coches, motos y autocares antiguos, clásicos y de marca. La concentración permitirá poner en valor la faceta más cultural de los coches antiguos y clásicos. En esta línea, José Juan Soria afirma que “nuestra pasión por la automoción y su historia nos llevó en el año 2000 a consultar al Ministerio de Cultura si el coche de época se puede considerar como un bien cultural, recibiendo una respuesta positiva: “los vehículos de transporte, como exponentes del grado de desarrollo científico y técnico de la época, forman parte de nuestra cultura”. La carta estaba firmada por el entonces director general de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura, D. Joaquín Ruiz de la Bellacasa Alberola. La concentración tiene como objetivo incrementar la afición que existe de toda Andalucía por los coches antiguos y clásicos, reuniéndolos en un gran evento andaluz, donde podrán compartir la afición, analizar las necesidades del sector y disfrutar de la experiencia de conducir sus coches, pues tras la exposición de ambos días, circularán por las calles de Sevilla. También se quiere mostrar el museo sobre ruedas que son los vehículos antiguos y clásicos, que destacan tanto por la belleza estética de la carrocería de los vehículos como por la posibilidad de dar a conocer el origen de la automoción a través de sus motores. José Juan Soria anima a los sevillanos y turistas a “acudir al Parque del Alamillo los días 22 y 23 de octubre y disfrutar la belleza e historia de nuestro museo sobre ruedas andaluz”. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

