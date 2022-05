Sociedad Almería, un destino turístico que merece la pena conocer en 2022 Escucha la noticia Escondido en la esquina sureste de la costa mediterránea española, Almería es una de las joyas ocultas de Andalucía. Si estás pensando en unas vacaciones en 2022 en un ambiente cálido, tranquilo y amable, sin duda, deberías considerar pasar unos días por tierras almerienses. No solo es un lugar perfecto para turistas nacionales, sino que es una ciudad abierta y preparada para el turismo internacional (consulta cómo completar la solicitud europea ETIAS). A continuación, te contamos 10 cosas que debes saber antes de visitar Almería para que puedas aprovechar al máximo tu visita a esta encantadora ciudad andaluza. Las tapas son gratis En Almería, cuando pidas una cerveza, una copa de vino o un refresco, recibirás una tapa gratis, lo que la convierte en una ciudad increíblemente barata y recomendable para los amantes del buen comer. Algunos bares y restaurantes almerienses te ofrecerán la posibilidad de elegir tu tapa, mientras que en otros llegará un plato sorpresa que seguro que te gustará. Las playas almerienses son hermosas Almería es famosa en toda España por sus hermosas playas, la mayoría de las cuales son completamente vírgenes, a pesar de su gran popularidad. Los arenales más espectaculares se encuentran en el Parque Natural de Cabo de Gata (ver más abajo), donde las playas se entrelazan con terrenos repletos de cactus, dunas y montañas. La playa de los Genoveses y la playa de los Muertos son, casi por unanimidad, las mejores. El único desierto de Europa está en Almería Así es, a unos 30 km al noroeste de Almería se encuentra el único desierto de Europa, el Desierto de Tabernas. Esta extensión salvaje de dunas de arena, colinas y montañas rara vez es visitada por la lluvia y alberga especies de flora que no se pueden encontrar en ningún otro lugar del continente europeo. Eso sí, ten cuidado ya que en el desierto almeriense hay insectos peligrosos como el escorpión amarillo y la pequeña pero mortal araña viuda negra. Es el lugar más seco de Europa El Desierto de Tabernas es en gran parte el responsable de que Almería sea la ciudad más seca de Europa, con una precipitación anual de tan solo 200 mm. También es la segunda ciudad más cálida del continente (después de Sevilla), con temperaturas anuales que rara vez bajan de los 15°C. Como dato curioso, en Almería nunca se ha registrado una temperatura bajo cero. Impresionante, ¿verdad? Es territorio del Salvaje Oeste Durante las décadas de 1960 y 1970, el polvoriento y escarpado paisaje del desierto de Tabernas se convirtió en un popular destino de rodaje para Hollywood. Aquí se rodaron muchos clásicos de esa época, sobre todo los westerns de Sergio Leone protagonizados por Clint Eastwood. Puedes visitar 3 de los decorados del Salvaje Oeste que se construyeron específicamente para estos clásicos: Little Hollywood , Fort Bravo y Western Leone. Hay túneles de la Guerra Civil española La última ciudad de Andalucía en manos de los republicanos durante la Guerra Civil española de 1936-39, Almería fue objeto de repetidos y devastadores bombardeos. Los ataques fueron tan implacables que los ingenieros construyeron una red de 4,5 km de túneles subterráneos en los que los civiles podían refugiarse. A día de hoy se puede visitar 1 km de estos refugios subterráneos, llamados Refugios de la Guerra Civil, donde hay tours en español para quien quiera conocer todos los detalles de esta época. Hay una impresionante fortaleza árabe El fuerte árabe de Almería, la Alcazaba, es una estructura magnífica. Fue construido durante la segunda mitad del siglo X por Abd al-Rahman III, el poderoso califa que también fue responsable de la Medina Azahara en Córdoba. El esplendor y la importancia de Almería durante este período se recoge en el dicho español, "cuando Almería era Almería, Granada era su alquería". El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar A solo 40 km al este de la costa de Almería se encuentra el espectacular Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, la reserva natural protegida más grande de la costa mediterránea. Aquí encontrarás hermosas playas, impresionantes montañas, dunas y más de mil especies de flora, algunas de ellas autóctonas. Puedes explorar sus extensiones deshabitadas a pie, en bicicleta o a caballo, y visitar los castillos y torres vigías que hay en los alrededores. La Catedral de la Encarnación El esplendor artístico de Almería no se debe únicamente al período de la ciudad bajo el dominio islámico. También puedes visitar la catedral de estilo gótico y renacentista, que fue construida entre 1524 y 1562, un abrir y cerrar de ojos en comparación con los períodos de construcción de las otras grandes catedrales de Andalucía. La Catedral de la Encarnación sirvió tanto como lugar de culto como de defensa contra los piratas berberiscos que merodeaban las costas almerienses. Esto solo es un pequeño resumen de todo lo que Almería tiene para ofrecerte en unas vacaciones completas o si tienes al menos unos días para visitarla. ¡No pierdas la oportunidad de conocerla!