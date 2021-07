Almería vibró con el mejor tributo a Queen

viernes 16 de julio de 2021 , 20:37h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

La banda ‘God save the Queen’ hizo un recorrido por todas las etapas del grupo británico, desde 1973 hasta 1991, en dos horas de concierto





Los grandes grupos musicales nunca mueren. Siempre nos quedarán sus canciones y en el caso de Queen se añade la personalidad y la estética que aportó Freddie Mercury, uno de los iconos de la cultura pop. Por eso se siguen vendiendo sus discos, escuchando sus playlist y salen en gira bandas que les rinden tributos donde comparten su música y recuerdo. Y quizás el mejor que está actuando este verano en España es el protagonizado por el grupo ‘God save the Queen’, que anoche hizo un repaso por la discografía del grupo británico, desde sus inicios en 1973 hasta el último disco en 1991, en el escenario de ‘Cabaret Festival’, el certamen musical enmarcado en el programa estival del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería



Con su inconfundible cazadora amarilla y con unos músicos espectaculares, el grupo hizo un repaso a los himnos por todos conocidos, compartiendo coros y deleitando también con temas menos conocidos. ‘God Save The Queen’ es una banda formada en 1998 en Argentina, por Pablo Padín, Ezequiel Tibaldo, Dani Marcos y Matías Albornoz, que fueron elegidos por 20th Century Fox & Queen para promocionar la película oficial de la banda “Bohemian Rhapsody”.



Con un show donde emula todas las etapas de la carrera de Queen, con especial hincapié en el concierto de Live Aid de 1985, lograron durante casi dos horas transmitir la magia de la banda Queen en el Recinto de Conciertos de Almería.



Sobre el escenario se escucharon temas por todos conocidos como ‘A King of magic’, ‘Under presure’, ‘Another one bites The dust’, ‘Who wants to live forever’, la icónica ‘I want to break free’ donde el cantante salió vestido de mujer, ‘Love of my life’, ‘Crazy little thing called Love’, ‘Radio Ga Ga’ compartida con las palmas por el público, ‘Bohemian Rhapsody’, ‘We will rock you’, ‘Friends will be friends’ y ‘We are the champions’, entre otras muchas.



‘God save the Queen’ es una banda que se centra principalmente en la música. Cuida la estética para aportar autenticidad, pero no como una excusa para desviar la atención sobre lo importante, que son las canciones, las cuales interpretan con un sonido depurado, pleno rock&roll, para delicia de todos los seguidores que acudieron a la nueva noche de ‘Cabaret Festival’. Tras el concierto, todos compartieron el pensamiento de que Queen, Freddie Mercury y sus canciones están más vivas que nunca.





Carlos Rivera

Mañana, sábado, será el turno de Carlos Rivera, a las 22.00 horas, en el recinto de conciertos de Almería. Carlos Rivera, el gran hito mexicano, visitara? el Cabaret Festival en Almería con motivo del lanzamiento de su último álbum. Tras 19 conciertos con más de 12 sold outs a lo largo del 2019 en España, Carlos Rivera pondrá poner punto y final a su “Guerra Tour”. ‘Guerra’ es un trabajo que el cantante dedica a todos aquellos que aman sin condiciones, defienden sus sueños con locura, superan las adversidades, se atreven y resurgen. Admirado por la crítica tanto por su capacidad vocal como por su fuerza interpretativa y empatía, Rivera ha reflejado en este nuevo álbum lo más íntimo de sus sentimientos, lo más determinante de sus decisiones y lo más emocionante de sus sueños, gracias a lo que sin duda generara? una conexión y una energía única con su público.



Las entradas están a la venta en la página web www.cabaretfestival.es y también en Entradas.com y El Corte Inglés.