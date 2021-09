Almería Almería visibiliza el suicidio como uno de los grandes problemas de salud pública viernes 10 de septiembre de 2021 , 16:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Familia, Paola Laynez, participa con Diputación, Teléfono de la Esperanza y el Consejo Pro Salud Mental en una iniciativa dirigida a sensibilizar y desterrar tabúes frente al suicidio



Almería pone el acento en dar visibilidad al suicidio como uno de los grandes problemas de salud pública y lo hace, de la mano de Diputación Provincial, el Teléfono de la Esperanza y el Consejo Pro Salud Mental, a través del vídeo ‘¿Lo hablamos?’ presentado este viernes en el marco de una campaña de prevención del suicidio que sitúa a la provincia como “pionera” en este ámbito.



La concejala delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha mostrado el total apoyo del Ayuntamiento de Almería con una campaña de difusión, “primera de muchas otras”, de cara a que el 10 de septiembre sea cita obligada para hablar, sin tabú, del suicidio y ayudar a prevenirlo.



Así lo ha dicho en el marco de la rueda de prensa en la que se ha dado a conocer el vídeo y la cartelería que podrá verse en diferentes mupis repartidos por la ciudad en los próximos días. Laynez ha acompañado en el acto a la vicepresidenta de Diputación y diputada de Bienestar Social, Ángeles Martínez, al director de Salud Mental del Hospital Universitario Torrecárdenas, Domingo Díaz del Peral, así como al psiquiatra del centro, Fernando Collado, a Juan Antonio Varona, del Teléfono de la Esperanza y a Luis, protagonista de la campaña en la que da la cara “con valentía” frente al suicidio.



Y si Laynez ha puesto en valor la colaboración entre instituciones como algo fundamental de cara a paliar este problema de salud pública y a mejorar situaciones como la soledad de las personas, la vicepresidenta ha resaltado el de hoy como un “día histórico” porque “rompe el tabú contra una de las principales causas de muerte entre jóvenes” con una campaña que resalta “el mensaje positivo y el hecho de que existen recursos y ayudas de prevención para salir adelante”.





Unión de administraciones

La diputada también ha revelado que este viernes se celebra por primer día esta efeméride en Almería, pero no será la última. Es “una campaña que pone de relieve la la unión entre administraciones y la ONG El Teléfono de la Esperanza y que, por primera vez, da voz a los supervivientes”. “Tenemos un compromiso claro para afrontar este problema”.



El responsable de Salud Mental de Torrecárdenas ha destacado, por su parte, que “anualmente fallecen por suicidio el doble de personas que en accidentes de tráfico. A pesar de que no sea visible y sea todo un tabú, hay evidencias científicas que demuestran que hablar de ello sirve para prevenir”.



Ha puesto, además, en valor el trabajo que se realiza en el proyecto ‘Almería Sana’ para promover la mejora de la salud mental de los almerienses: “Está siendo un éxito gracias a la alianza entre instituciones”, ha asegurado Díaz del Peral.



Desde el Teléfono de la Esperanza, Varona ha recordado que esta ONG lleva 50 años ayudando a los almerienses. Asimismo ha destacado que esta campaña va destinada a mejorar la salud mental y acabar con la soledad. “En pandemia, el Teléfono de la Esperanza ha duplicado la atención a personas en crisis y triplicado las atenciones de intentos de suicidio”.



Por último, Luis ha ofrecido su propio testimonio y ha explicado su experiencia al tiempo que ha agradecido la labor de quienes ofrecen “atención plena” a quienes pasan por este problema.





La campaña

La campaña consta de un vídeo con el testimonio de tres supervivientes y de profesionales de Salud Mental del Hospital Universitario Torrecárdenas, así como carteles con la imagen de los supervivientes con el mensaje: ‘Hablar del suicidio es la mejor manera de evitarlo’. De hecho hablan de tres premisas claves: Habla con el entorno, llama al Teléfono de la Esperanza y acude a los profesionales del sistema sanitario. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

