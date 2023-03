Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Almería volverá a llenar sus calles de azul para concienciar por el autismo jueves 09 de marzo de 2023 , 16:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ayuntamiento y Diputación colaboran con Altea en la II Runner Fashion Carrera Azul por el autismo que se celebrará en el Parque de las Almadrabillas Almería muestra su compromiso con la inclusión en las diferentes actividades que organiza en la ciudad, entre ellas, las deportivas como la II Runner Fashion Carrera Azul por el Autismo que organiza Altea, se ha presentado esta mañana en la sala de prensa del Ayuntamiento de Almería. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, acompañado del diputado de Deportes y Juventud, José Antonio García, así como la vocal de la Asociación Altea, Eva María Pérez y Bilal Homami, responsable de Deportes Adaptados han desarrollado los datos de la cita que celebrará el 26 de marzo a las 10:00 horas en el Parque de las Almadrabillas. Esta prueba, que en su primera edición logró reunir a más de 2.000 participantes, constará de una carrera competitiva de 5 kilómetros, a la misma vez que de una marcha solidaria para los que quieran simplemente disfrutar de un paseo ameno y en familia. Juanjo Segura ha trasladado que “se trata de un día en el que se pretende dar la máxima visibilidad al autismo, así como concienciar a la sociedad almeriense, la labor de Asociaciones como ALTEA es fundamental para Almería y desde el Patronato Municipal de Deportes, estamos comprometidos con su misión”. Asimismo, el concejal de Deportes ha apuntado que “nuestro apoyo va más allá de esta carrera, ya que contamos con un programa de deporte adaptado, donde se benefician más de 80 niños y niñas con la realización de actividades fisio-deportivas, trabajando y proporcionando recursos de apoyo”. Por su parte, el diputado de Deportes y Juventud, José Antonio García, ha manifestado que "el deporte es una vía importante de salud y bienestar, un agente dinamizador en materia económica y que tiene un gran componente social como marca esta carrera. Es una oportunidad para ser visibilidad a Altea y crear un compromiso a la sociedad almeriense que siempre responde positivamente. Desde la Diputación, agradecemos el trabajo de la asociación por igualar oportunidades y por ello invito a participar a todos los almerienses en la carrera por el autismo el próximo día 26 de marzo". Eva María Pérez, vocal de Altea, ha agradecido “el apoyo del Ayuntamiento y el PMD, así como a Diputación Provincial” y de esta forma ha indicado que “podemos presumir de ser una carrera relevante en la provincia puesto que en la primera edición vinieron 2.000 participantes, el 26 de marzo será un día grande ya que todos los asistentes nos convertiremos en la voz de los que padecen autismo, así como de sus familias”. Altea lucha incansablemente desde hace seis años “por construir un lugar de apoyo para las personas con TEA y sus familias, somos más de 165 familias que intentamos garantizar la igualdad de oportunidades y, también, abogar por calidad de vida”. Bilal Homami, responsable de Deportes Adaptados de Altea, ha desarrollado los aspectos técnicos del recorrido “que se hará por el Paseo Marítimo de Almería, con salida y meta en el Parque de las Almadrabillas, la carrera se hará a las diez de la mañana y se prevé que a las 11:30 se entreguen los premios”. Además, ha animado “a participar a todos los interesados por una buena causa”. Las inscripciones para los interesados en asistir a dicha carrera solidaria se pueden realizar a través de www.cruzandolameta.es Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

