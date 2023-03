Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar El Instituto Andaluz de la Mujer acoge la jornada ‘Mujeres conciliadoras con personas dependientes’ miércoles 22 de marzo de 2023 , 13:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia 0rganizada por la Asociación de Personas con Autismo Dárata La sede del Instituto Andaluz de la Mujer ha sido el lugar escogido para la celebración de la mesa coloquio organizada por la Asociación Autismo Dárata bajo el título ‘Mujeres conciliadoras con personas dependientes’. Se trata de una mesa de experiencias y debate con mujeres de ámbitos laborales diversos y con vidas personales distintas, pero con un nexo en común, un familiar o varias personas dependientes en el ámbito familiar. La coordinadora del Centro Provincial del IAM en Almería, María del Mar Esparza, ha sido la moderadora de la jornada y ha destacado “la importancia de celebrar este tipo de actuaciones que sirven para visibilizar el día a día que realizan miles de mujeres que trabajan fuera de sus hogares y a la vez han de cuidar a sus hijos con diferentes tipos de trastorno del espectro autista”. Esparza ha asegurado que “en la mayoría de las ocasiones somos las mujeres las que bien culturalmente o por decisión personal asumimos el rol de cuidadoras, y esto supone barreras muy complicadas para la conciliación laboral y personal”. Durante la jornada cuatro madres que pertenecen a la Asociación de Autismo Dárata, con perfiles profesionales y edades diferentes, han expuesto su trayectoria personal, así como su experiencia vital. Han explicado cómo fue la detección y el enfrentamiento de ser madre de un hijo con TeA, cuál fue el momento que les alertó, y cómo a partir de ahí reinventaron sus vidas. “Idas y venidas al sistema sanitario buscando el posible diagnóstico, buscando una atención adecuada educativa y psicológica, recopilando información sobre los recursos que las administraciones pueden proporcionarnos. Una nueva situación que hay que compaginar con nuestra vida laboral y personal y que no siempre es fácil”, han asegurado. Desde el IAM su responsable ha destacado “la necesidad de llevar a cabo una transformación laboral y personal, ya que esta situación conlleva un desgaste físico, psicológico y económico para estas mujeres”. Por su parte desde la Asociación Autismo Dárata, su responsable, Rosario Medialdea, ha remarcado que “hay que buscar el apoyo en asociaciones para compartir estas experiencias, y así también llegar antes a recursos disponibles para tantas familias”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Almería volverá a llenar sus calles de azul para concienciar por el autismo

