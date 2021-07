Capital ‘Almería XXI’ amplia fondos de ayuda al alquiler en el Casco Histórico viernes 23 de julio de 2021 , 20:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Garantiza llegar al 100 % de las solicitudes hasta final de año con fondos propios



El Ayuntamiento de Almería, a través de la Empresa Municipal ‘Almería XXI’, atenderá con fondos propios todas las nuevas solicitudes de ayudas municipales al alquiler de vivienda, en la zona delimitada dentro del Casco Histórico, “que cumplan con los requisitos y bases de la convocatoria aprobada para esta año”. Así lo ha anunciado hoy la consejera delegada de la Empresa Municipal, Ana Martínez Labella, tras dar cuenta ayer, en la sesión extraordinaria del Consejo de Administración de ‘Almería XXI’, de la tramitación de estas ayudas cuyo partida inicial, de 50.000 euros, se encuentra “ya agotada”.



“No es solo que la partida esté agotada. Tenemos a fecha de hoy más peticiones que se han ido atendiendo, con fondos propios de la Empresa Municipal, en concreto 8.250 euros”, ha explicado Martínez Labella. “Si se produjeran, de aquí a final de año, nuevas solicitudes, conforme a la actual convocatoria, se atenderán también a través de fondos propios”, ha recalcado, indicando que “el número de solicitudes presentadas en el marco de esta convocatoria es a día de hoy de veintidós, atendidas a razón de 250 euros mensuales”.



Se cumple así el compromiso, anunciado el pasado mes de marzo, aprobadas las nuevas bases reguladoras para la concesión de dichas ayudas, de “incrementar” la cuantía de 50.000 euros aportada inicialmente a este programa -40.000 euros de presupuesto municipal y 10.000 a través de la Empresa Municipal de la Vivienda - “en función de las solicitudes que se recibieran”, ha precisado la consejera delegada. “Cubierto el importe previsto, se han admitido las solicitudes que se han seguido presentando y, cumpliendo los requisitos, se seguirá atendiendo ese exceso con fondos de la Empresa Municipal”.



Entiende Martínez Labella que las novedades incluidas en la convocatoria, como la ampliación del rango de edad, antes establecido en menores de 35 años y ahora extendido a personas menores de 45 años, inclusive, en situación de vulnerabilidad o con ingresos limitados o el carácter retroactivo respecto del año natural en el que se presenta la solicitud, han ayudado en el “éxito” que se atribuye a esta iniciativa, en este año, reconociendo “un margen de mejora, que tenemos que seguir estudiando para promocionar la llegada de residentes al Casco Histórico, para próximas convocatorias”.



El perfil del solicitante de estas ayudas al alquiler es el de un varón, entre 30 y 40 años; en un 80% familia monoparental. De los solicitantes, un 50% ya eran residentes dentro del ámbito del Casco Histórico





Esta adjudicación, en su caso de tres locales disponibles en la calle Tauro, en el barrio de La Pipa, con una superficie total de 405 m², en una convocatoria que sigue abierta para los locales aún disponibles, permitirá la puesta en marcha de una escuela de formación de danza urbana hip-hop, según la propuesta presentada por sus promotores.



Dicha propuesta estima en tres la creación de puestos de trabajo fijos continuos (dos profesores y un administrativo), con la posibilidad de crecer en número de profesores a tiempo parcial. La inversión prevista en el acondicionamiento y puesta en marcha de la actividad se estima en 100.847 euros.



La consejera delegada se ha mostrado “muy satisfecha” por el éxito de esta iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento en el marco del Plan Re-activa21, “en la línea de seguir creando empleo, apoyando el emprendimiento y fomentar el desarrollo económico de la ciudad. De los once locales puestos a disposición de esta convocatoria solo dos quedan disponibles en la actualidad. Los locales se encuentran ubicados en sendas promociones de vivienda de ‘Almería XXI’; uno en calle Tauro; el otro,en calle Leo, esquina con calle Estrella Errante.



La duración del contrato de arrendamiento será por cinco años, estableciéndose el uso gratuito en precario durante los 3 primeros años de vigencia de contrato. Durante el cuarto año de vigencia del contrato se aplicará una reducción del 50% de la renta de alquiler fijada, que será del 25% durante el 5ª año de vigencia del contrato.



