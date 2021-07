Capital El Ayuntamiento impulsa la redacción del Plan Municipal de Vivienda y Suelo viernes 23 de julio de 2021 , 20:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Almería XXI adjudica la redacción del proyecto para la construcción de otras 16 viviendas unifamiliares protegidas, tipo dúplex, en Costacabana, en su objetivo de seguir impulsando la vivienda pública







El Ayuntamiento de Almería, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda 'Almería XXI', ha aprobado, en el último Consejo de Administración que ha celebrado esta semana, la licitación de la asistencia técnica para la redacción del Plan Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Almería, con el que pretende seguir impulsando su política municipal para favorecer el acceso a la vivienda.



Así lo ha anunciado la consejera delegada de 'Almería XXI' y concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, informando además de la adjudicación, a la empresa '2MT Arqui S.L.', de la asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y de ejecución de la nueva promoción de viviendas que construirá en Costacabana, que constará de 16 viviendas unifamiliares protegidas, tipo dúplex. El encargo incluye la dirección de las obras de esta nueva promoción que edificará en esta barriada y que vendrá a sumarse a la construcción de un edificio plurifamiliar, con 64 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler, sobre otra de las parcelas de la que es propietaria 'Almería XXI' en el barrio de Costacabana.



Líneas de actuación ambas con las que el Ayuntamiento “quiere seguir apostando por la construcción de vivienda pública y reforzar la política municipal de promoción de viviendas a precios asequibles, facilitando su acceso a las familias almerienses”, ha explicado Martínez Labella hoy en rueda de prensa.



El desarrollo de nuevas promociones de vivienda pública se verá acompañado, en los próximos meses, de la redacción del Plan Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Almería. Con un presupuesto base de licitación de 26.620 euros, IVA incluido, el adjudicatario contará con un plazo de cinco meses para la redacción de este documento, en cuyo trámite será supervisado por un comité de expertos conformados por técnicos municipales (2) y de la Junta de Andalucía (1), administración competente en materia de vivienda.



Martínez Labella ha explicado que “el Plan Municipal de Vivienda vendrá a reforzar el papel que el Ayuntamiento viene ejerciendo, a través de su Empresa Municipal, en la promoción y acceso a la vivienda, una trayectoria que a lo largo de sus quince años de existencia ha llevado a la puesta en marcha de una quincena de promociones y casi 900 viviendas entregadas a sus propietarios”.



La edil ha adelantado que el objetivo de este Plan, como guía para el desarrollo de políticas de vivienda, pasa por analizar la situación de la vivienda en la ciudad partiendo de “un diagnóstico real”, conocer la evolución de la demanda y oferta existente, así como las previsiones de desarrollo del suelo, recogiendo además otros aspectos como la rehabilitación de viviendas, sostenibilidad y eficiencia energética o la accesibilidad.





Promoción Viviendas Costacabana

La política municipal de promoción de vivienda pública tendrá continuidad de nuevo sobre el barrio de Costacabana, donde la Empresa Municipal 'Almería XXI' pone en línea de salida la construcción de una nueva promoción sobre uno de los cuatro solares municipales que aún dispone en esta barriada.



Se trata de la promoción de 16 viviendas unifamiliares protegidas, tipo dúplex, cuya redacción de proyecto básico y de ejecución se ha encargado a la mercantil '2MT Arqui S.L.' La adjudicación se ha realizado por importe de 35.525,75 euros, teniendo como plazo de ejecución la redacción del proyecto noventa días. La superficie total de la parcela sobre la que se construirán estas nuevas 16 viviendas unifamiliares es de 1.428 m2.



Martínez Labella ha adelantado que, firmado el contrato, "el objetivo es disponer del proyecto a lo largo del último trimestre del año, licitar las obras e iniciar su construcción en abril de 2022".

