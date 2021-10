Capital 'Almería XXI', beneficiaria de 1,1 millones para viviendas de protección oficial en Costacabana miércoles 13 de octubre de 2021 , 16:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Empresa Municipal de la Vivienda se incluye en la propuesta provisional de beneficiarios acogidos a la línea de ayudas de la Consejería de Fomento para la construcción de viviendas en alquiler



La concejala de Urbanismo e Infraestructuras y consejera delegada de la Empresa Municipal de la Vivienda ‘Almería XXI’, Ana Martínez Labella, se ha congratulado del anuncio de la concesión, provisional, de la subvención solicitada a la Junta de Andalucía para la construcción de 64 viviendas de protección oficial, en régimen de alquiler, en Costacabana, todo ello en el marco del ‘Plan Vive en Andalucía’ de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana 2020-2030, a través del programa de fomento del parque de viviendas protegidas en alquiler en Andalucía.



En el marco de la convocatoria abierta por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía para el año 2021, el importe de la cuantía subvencionable, de acuerdo con la propuesta provisional de resolución abierta al trámite de audiencia, es de 1.117.218 euros, el 18,95 % de los costes subvencionables, cifrados en la propuesta presentada por Almería XXI en 5.895.688,70 euros, por tanto inferior al límite establecido del 40%.



En este sentido, cabe recordar que, de acuerdo con las bases de esta convocatoria de subvención, el coste subvencionable de la actuación refiere a los gastos inherentes a la promoción, excluidos impuestos, tasas y tributos, pudiendo incluirse además el coste del suelo, de la edificación con gastos generales y beneficio industrial.



Martínez Labella ha recordado que la Empresa Municipal cuenta no solo con proyecto constructivo para las 64 viviendas protegidas, plazas de aparcamiento y trasteros promovidas sobre la parcela de la que es titular en Costacabana, sino también con la correspondiente licencia por parte del Ayuntamiento para ejecución, de esta nueva promoción, con un presupuesto de ejecución material de 3,6 millones de euros.



Reconoce la edil popular que la construcción de esta promoción refuerza la política municipal en la construcción de vivienda a precios asequibles, en este caso promoviendo vivienda en alquiler. El Ayuntamiento se va a seguir trabajando, como es nuestro compromiso, en facilitar el acceso a las familias almerienses a una vivienda apostando, como se viene haciendo en los últimos años por la construcción de vivienda pública”.



Descripción del proyecto

De acuerdo al proyecto constructivo, esta nueva promoción se levantará en el solar situado al noroeste de la barriada, con fachadas entre otras a las calles Sena y la prolongación de la calle Río de Aguas. La construcción, que dará cabida a 64 viviendas y plazas de garaje y 34 trasteros, se compone de dos bloques paralelos a la calle Sena, separados uno de otro por un patio de seis metros y estando las comunicaciones articuladas en la parte central, alrededor de dos pasarelas que lo atraviesan.



De las 64 viviendas, ocho unidades corresponden a viviendas de tres dormitorios y cincuenta y seis son de dos dormitorios. Cinco de las viviendas están destinadas a personas con movilidad reducida permanente.



A esta nueva promoción de 64 viviendas en régimen de alquiler que se construirán en Costacabana se sumará, también en este barrio, la construcción de otras dieciséis viviendas, en su caso unifamiliares. En los planes inmediatos municipales se encuentra también la licitación de las obras de construcción de otras 26 viviendas protegidas en Avenida Vilches. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

