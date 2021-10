Economía El Gobierno anuncia 252 millones para el AVE en 2022 aunque no ha ejecutado ni la mitad de la dicho en 2021 miércoles 13 de octubre de 2021 , 16:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia





El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 contempla para la provincia de Almería una inversión de 251,1 millones de euros para desarrollar la línea de Alta Velocidad con Murcia, a los que se unen al menos 90,4 millones de euros más en relación a las actuaciones a efectuar en la citada región, para una actuación valorada en más de 2.600 millones de euros y que, según las previsiones del Ejecutivo, estará finalizada en 2026.



Según recoge el proyecto presentado este miércoles por el Gobierno, la provincia prevé una inversión de 245,9 millones de euros por parte de Adif Alta Velocidad para la línea Almería-Murcia frente a los 587,9 millones de euros presupuestados para este año de los que, según las previsiones del Gobierno, se ejecutarán apenas un diez por ciento, con 57,9 millones.



En una reciente respuesta parlamentaria a preguntas del PP, el Gobierno ya señaló que la inversión ejecutada en 2019 y 2020 para esta obra asciendía a un total de 68,471 millones de euros, de modo que la inversión ejecutada en el primer semestre de 2021 es de 41,788 millones de euros. El hecho es que el Gobierno anunció 588 millones para el AVE en 2021, y como hemos señalado, en seis meses solo ha ejecutado 41 millones, por lo que es previsible que esos más de 250 millones sean fruto de lo no invertido este año. Además de las inversiones para el AVE con Murcia se recoge otra partida de 5,3 millones millones de euros destinada al proyecto corredores 'Ten-t' para la adaptación de la línea convencional a la red ferroviaria de altas prestaciones adaptada a los estándares europeos.



De este modo, las inversiones de Adif AV se elevan hasta los 251,2 millones; una de las partidas más elevadas de Andalucía en infraestructuras ferroviarias. A parte, Adif plantea 18,2 millones para actuar en estaciones, cercanías y otras obras de menor calado.



Las cifras planteadas por el departamento que dirige la ministra María Jesús Montero recogen inversiones en la provincia de Almería por valor de 310 millones de euros, la segunda más elevada en Andalucía solo por detrás de Málaga con 364,6 millones de euros.



Del montante total, unos 10,9 millones de euros de los presupuestos están destinados a actuaciónes de carácter hídrico a través de la sociedad Acuamed, lo que incluye unos cinco millones de euros para la desaladora del Bajo Almanzora, 2,48 millones de euros para la desaladora de Balerma y otros dos millones más para la desaladora de Carboneras en mejoras de eficiencia energética.



Asimismo, se contemplan otras actuaciones de menor dotación presupuestaria para el próximo año como la ampliación de la desaladora del campo de Dalías con 455.000 euros o 200.000 euros en las obras para la resolución del vertido en Carboneras ante el cierre de la central térmica.



Del mismo modo se contemplan 310.000 euros repercutibles a terceros de la reparación de la desaladora del Bajo Almanzora que quedó inundada en 2012 a consecuencia de una riada.



Varias son las actuaciones que se han comprometido para el crecimiento del Puerto de Almería, que contará para el próximo ejercicio con 4,5 millones de euros de los que más de una quinta parte estarán destinados a actuaciones en el puerto pesquero, mientras que 600.000 euros se destinarán al proyecto Puerto-Ciudad.



Asimismo, desde Puertos del Estado y a través de la Autoridad Portuaria de Almería se observan 200.000 euros para avanzar en la tercera fase de desarrollo de la zona Poniente y 10.000 euros para los estudios que tienen como objetivo conectar ferroviariamente el recinto portuario.



Para el Aeropuerto de Almería a través de la sociedad Enaire se observa una partida de 1.850.000 euros destinada esencialmente al mantenimiento del recinto, si bien 777.000 euros son para el incremento de la seguridad operacional y otros 291.000 euros van para inversiones de apoyo y reposición.



En cuanto a las obras a ejecutar por parte de la sociedad de infraestructuras y equipamientos penitenciarios y de la seguridad del estado (Siepse), las cuentas generales de 2021 estiman una inversión de 1,9 millones de euros para el segundo plan de reformas del centro penitenciario de Almería.



De otro lado, el documento deja en blanco la partida para una nueva Comisaría Nacional de Policía en Almería a pesar de que, en 2020, proyectaba para este año 7,1 millones de euros, al igual que las nuevas dependencias de la Guardia Civil en Huércal de Almería, con cifras proyectadas a partir de 2023.



