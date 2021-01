Capital 'Almería XXI' prepara la construcción de 16 dúplex en Costacabana lunes 25 de enero de 2021 , 16:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La construcción de esta nueva promoción de la Empresa Municipal de la Vivienda se licita por un presupuesto de 1.298.691,64 euros



Tal y como se recoge en la plataforma de contratación electrónica de la Empresa Municipal de Vivienda 'Almería XXI', desde le pasado 22 de enero y hasta el próximo 3 de marzo se ha abierto el plazo de presentación de ofertas para la construcción de una nueva promoción de 16 viviendas unifamiliares protegidas, tipo dúplex, en Costacabana.



Destinadas a uso residencial, estas viviendas se ubicarán sobre una de las cuatro parcelas con las que cuenta la Empresa Municipal en esta barriada, con fachada a la prolongación de las calles Sena y Guadalete.



El presupuesto de licitación para esta nueva promoción que afrontará 'Almería XXI' asciende a la cantidad de 1.298.691,64 euros, IVA no incluido, pudiéndose consultar las bases del procedimiento ahora iniciado a través del portal de licitación electrónica de la Empresa Municipal, www.almeria21.com



Con ella, el Ayuntamiento de Almería, a través de su Empresa Municipal de Vivienda, “viene a suma una nueva promoción de vivienda pública, en su caso la decimoséptima, que aproxima a casi a mil el número de viviendas construidas desde la iniciativa municipal”, ha recordado la concejala de Urbanismo y consejera delegada de 'Almería XXI', Ana Martínez Labella. Será ésta la tercera promoción que se desarrolla en Costacabana, donde ya se han construido otras dos promociones: una de 60 viviendas, en régimen de alquiler, y otra de 70 viviendas, también unifamiliares como la ahora proyectada.

Tipología viviendas

La superficie total de la parcela sobre la que se construirán estas nuevas 16 viviendas unifamiliares es de 1.428 m2. El conjunto de viviendas se desarrollará en dos hileras adosadas, con 8 viviendas unifamiliares en cada una de estas hileras. Cada uno de los inmuebles se desarrolla en dos niveles.



De acuerdo con el proyecto constructivo, la superficie total construida es de 1.772,89 m2 , lo que proporciona una superficie útil de 1.534,46 m2 . Todas las viviendas tienen similar distribución, aunque no presenten las mismas superficies (unos 110 m2). Constan de cocina, salón-comedor y aseo en planta baja, y cuatro dormitorios y baño en planta alta. Así mismo todas las viviendas cuentan con dos pequeños porches, uno de los cuales con la finalidad de uso de aparcamiento.



Estas viviendas, al igual que las anteriores promovidas desde la iniciativa pública a través de 'Almería XXI', se adjudicarán por sorteo, siguiendo la normativa de VPO, entre aquellas personas inscritas en el Registro municipal de Demandantes de Vivienda. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.