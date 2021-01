La Policía Local incrementa hasta 148 las denuncias anticovid-19 en un fin de semana

lunes 25 de enero de 2021 , 16:31h

La mayoría son por no respetar el cierre perimetral (54), seguidas de las derivadas por no utilizar mascarilla (39) y saltarse el toque de queda (37)





La Policía Local de Almería ha impuesto en la semana del 18 al 24 de enero un total de 148 denuncias (frente a las 118 de la semana anterior) por no respetar las medidas decretadas por Gobierno y Junta de Andalucía para contener y evitar la propagación del COVID-19, lo que supone un incremento del 25,4 por ciento.



El mayor número de sanciones ha sido por no respetar el cierre perimetral, 54, frente a las 15 de la anterior semana, seguidas de las derivadas por no usar mascarilla (39) y vulnerar el toque de queda (37). A ellas se suman 8 por superar el límite de cuatro personas reunidas.



Igualmente, se ha levantado acta a 5 establecimientos por no respetar el horario de cierre establecido y por no usar mascarilla.



Desde el Ayuntamiento de Almería y desde la Policía Local se insiste en la responsabilidad de cada uno como la mejor medida para luchar contra el coronavirus, por lo que se apela, una vez más, al sentido común para hacer frente a esta tercera ola de la enfermedad. Luchar contra el COVID-19 es tarea de todos.