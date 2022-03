Capital Almería XXI prepara más de un centenar de viviendas en 18 meses miércoles 23 de marzo de 2022 , 18:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La empresa municipal Almería XXI adjudica y licita proyectos de obra por casi 8,5 millones de euros



El Ayuntamiento de Almería, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda 'Almería XXI', ha adjudicado y licitado diferentes actuaciones de obra que suman, en su conjunto, una inversión total de casi 8,5 millones de euros que conlleva, entre otras cosas, un incremento en el parque de vivienda pública, el desarrollo de nuevo suelo y la dotación de nuevas infraestructuras en el casco histórico. De todo ello ha informado en una nota la concejal de Urbanismo e Infraestructuras y consejera delegada de la Empresa Municipal de la Vivienda 'Almería XXI', Ana Martínez Labella, como parte de los acuerdos adoptados la pasada semana en el seno del Consejo de Administración de 'Almería XXI reunido de forma extraordinaria. Entre esos acuerdos, se ha adjudicado a la empresa Albaida Infraestructuras, por un importe de 1.236.751,32 euros, las obras de construcción edificio para garaje y trasteros que se construirá en la calle Arráez. El plazo de ejecución de esta obra, de acuerdo a la propuesta de adjudicación realizada por la mesa de contratación, es de quince meses. Esta dotación, destinada a residentes del casco histórico, comporta la construcción de 60 plazas de garaje, 18 para motos y 24 trasteros. Realizado el sorteo de estas plazas el pasado mes de febrero, Martínez Labella, ha informado de que "aproximadamente la mitad de ellas ya se han asignado". Al consejo de administración se elevó también la pasada semana la propuesta de adjudicación de las obras de urbanización del Polígono 1 del Sector SUP MNO-04/801, en el barrio de Los Molinos. Los trabajos han sido adjudicados a la empresa 'Nila' por un importe de 3.246.703,46 euros y contarán con el plazo de ejecución de once meses, reduciendo en cuatro el plazo de ejecución previsto en el pliego. La ordenación de esta unidad de ejecución, cuyo proyecto de urbanización se aprobó en mayo de 2021, se estructura mediante dos viales principales: paseo de La Pipa, en dirección norte-sur, y la calle Rosa Chacel, en dirección este-oeste, confluyendo en una gran rotonda. La intervención sobre esta zona, con Almería XXI como agente urbanizador, afecta a una superficie total de 60.991 metros cuadrados, comporta una edificabilidad total de 38.409 metros cuadrados construidos y con ello la construcción de más de 300 viviendas. En ambos casos, la construcción del aparcamiento para residentes en la calle Arráez, como la urbanización del barrio de Los Molinos, "los inicios de obra serán a lo largo de la primera quincena del mes de abril, una vez se firmen los contratos, se presenten los planes de seguridad y salud, etc", ha adelantado Martínez Labella. Cumpliendo los plazos que se habían fijado, la Empresa Municipal de la Vivienda avanza también en los proyectos para el desarrollo de nuevas promociones de vivienda pública. En este contexto, la concejala de Urbanismo e Infraestructuras ha avanzado la contratación de las obras para la construcción de 26 viviendas plurifamiliares protegidas, local, trasteros y garaje en Avenida de Vilches. Publicada ya su licitación (hasta el próximo 9 de mayo), el presupuesto base para esta nueva promoción es de 2.638.350 euros, teniendo como plazo de ejecución 18 meses. Según ha recordado el Ayuntamiento, estas viviendas fueron objeto de sorteo el pasado 9 de noviembre, concurriendo al mismo 734 solicitantes. También en breve saldrá a licitación la contratación de las obras para la construcción de 16 viviendas unifamiliares en Costacabana. En su caso, el presupuesto de licitación se ha fijado en 1.365.210 euros teniendo igualmente como plazo de ejecución 18 meses. Estas viviendas vendrán a ocupar uno de los solares con los que cuenta 'Almería XXI' en el barrio de Costacabana ubicado entre las calles Nervión, Manzanares, Guadalimar y Júcar. En este contexto ha informado además la consejera delegada del procedimiento, ya abierto también, para la licitación de las obras de construcción de otras 64 viviendas de protección oficial que se construirán el barrio de Costacabana (hasta el 25 de abril) y para la redacción del proyecto de construcción de cuatro viviendas plurifamiliares en San Cristóbal (hasta el 18 de abril), quedando pendiente también la publicación de redacción de proyecto para la construcción de otras seis viviendas igualmente en San Cristóbal. LOCAL PARA EMPRENDEDORES Parte de los acuerdos del consejo de administración ha sido también la adjudicación de un nuevo local de la Empresa Municipal 'Almería XXI', solicitado en el marco del Plan Re-activa21, para el desarrollo de iniciativas emprendedoras. En este caso, el local adjudicado, como parte de una de las promociones desarrolladas en el barrio de La Pipa, estará destinado a la implantación de una consulta y clínica veterinaria. Con una inversión de 60.000 euros, esta nueva iniciativa emprendedora nace con la previsión inicial de crear dos puestos de trabajo, con el objetivo final de alcanzar la contratación de hasta seis personas. Con este son nueve los locales que el Ayuntameinto de Almería, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda, cede con carácter gratuito a la iniciaitiva emprendedora en el marco del programa Re-activa21. De los once inicialmente dispuestos para este programa solo quedarían pendiente dos locales, ambos también en la zona de la pipa, por adjudicarse a la espera de que puedan seguir llegando propuestas dentro de la convocatoria que con carácter abierto mantiene 'Almería XXI'.

