Almería José María López Cervilla será nuevo fiscal jefe de Almería miércoles 23 de marzo de 2022 , 18:57h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia A propuesta de la fiscal general del Estado La fiscal general del Estado (FGE), Dolores Delgado, ha formulado este miércoles en el marco del Consejo Fiscal la propuesta de nombramiento para las jefaturas de las fiscalías provinciales de hasta ocho provincias, entre ellas la de Almería para la que ha propuesto al actual teniente fiscal José María López Cervilla como nuevo fiscal jefe. Tras la renuncia de Antonio Pérez Gallegos a la reelección en el cargo tras once años, presentaron sus candidaturas para optar al puesto, además, María de los Ángeles Pérez, Pilar Fernández y Ana María Linares. La fiscal general del Estado elevará ahora su propuesta al Consejo de Ministros para su nombramiento. Delgado ha propuesto a José María López Cervilla como nuevo fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Almería, en la que está destinado desde 2006. Ingresó en la carrera fiscal en 1994 y los últimos 14 años ha sido delegado de Medio Ambiente. Entre 2006 y 2007 estuvo adscrito al Fiscal de Sala Coordinador de Siniestralidad Laboral. Según el documento facilitado por la FGE, destacan como objetivos de su proyecto la potenciación de la especialización y la investigación, el reparto equitativo de trabajo y las relaciones fluidas con la plantilla, el impulso de la oficina fiscal y de la justicia digital, así como la mejora de la comunicación y la información a la sociedad. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

