Capital Ampliar Almería XXI promoverá 64 VPO de alquiler en Costacabana viernes 02 de julio de 2021 , 17:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La concejala de Urbanismo y consejera delegada de la Empresa Municipal de la Vivienda, Ana Martínez Labella, anuncia la intención de acogerse este año a la línea de ayudas de la Junta para la construcción de viviendas en alquiler





El Ayuntamiento de Almería, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda 'Almería XXI', promoverá la construcción de una nueva promoción de 64 viviendas plurifamiliares de protección oficial en régimen de alquiler, en el barrio de Costacabana, Así lo ha anunciado hoy la concejala de Urbanismo e Infraestructuras y consejera delegada de la Empresa Municipal, Ana Martínez Labella, adelantando la intención de acogerse a la nueva línea de ayudas para la construcción de viviendas en alquiler que convocará este año la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.



Línea de actuación con la que el Ayuntamiento “quiere seguir apostando por la construcción de vivienda pública y reforzar la política municipal de promoción de viviendas a precios asequibles, facilitando su acceso a las familias almerienses”, ha explicado Martínez Labella, en el transcurso del debate de una de las mociones elevadas hoy a pleno, relativa al acceso a la vivienda.



Tras este anuncio, Martínez Labella ha explicado que, redactado el proyecto, “la Empresa Municipal de la Vivienda ha solicitado ya, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, la correspondiente licencia para la construcción de un edificio plurifamiliar, con 64 viviendas, de dos y tres dormitorios, sobre una de las parcelas de la que es propietaria 'Almería XXI' en el barrio de Costacabana.



Esta nueva promoción, de protección oficial y en régimen de alquiler, pretende la Empresa Municipal pueda acogerse a la línea de ayudas que, en breve, sacará de nuevo este año la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento, para la construcción de viviendas en alquiler, convocatoria que al igual que en 2020, irá dirigida tanto a promotores públicos como privados en la línea de impulsar la construcción de viviendas con protección en alquiler, facilitando a los ayuntamientos poner en marcha este tipo de promociones a través de financiación estatal y autonómica.



La concejala de Urbanismo e Infraestructuras considera una “oportunidad” el que la Empresa Municipal pueda acogerse a esta línea de subvención y seguir apostando, desde la iniciativa municipal, en la promoción de vivienda pública llevando, en el caso del barrio de Costacabana, a elevar el número de viviendas construidas a nivel municipal en esta zona a más de doscientas.



Aprobada la moción, presentada por Ciudadanos, que insta al Gobierno a la elaboración de un Plan Estatal de Viviendas para el periodo 2022-2025, Martínez Labella ha vuelto a poner en valor la aportación de la Empresa Municipal de la Vivienda en el desarrollo de oportunidades de acceso a la vivienda con la promoción, en sus quince años de existencia, de casi 900 viviendas de promoción pública, cinco veces más de las que ha promovido el Partido Socialista en Almería, al frente de la Junta de Andalucía, en los últimos veinte años. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.