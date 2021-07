Capital Aprobado el reglamento de Protección Civil viernes 02 de julio de 2021 , 16:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia

El Pleno de Almería ha aprobado el Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Almería. Todos los grupos políticos con representación municipal han querido reconocer la “impagable” labor que prestan los voluntarios de Protección Civil. La concejala de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca, ha extendido ese agradecimiento a la labor de los técnicos municipales. En este punto ha escenificado ese reconocimiento a la labor de Protección Civil en la persona del coordinador local en Almería, Rafael Bernal, distinguido con la Medalla al Mérito de la Protección Civil, en un acto celebrado en Sevilla el pasado mes de marzo. También ha querido reconocer y agradecer García Lorca “el trabajo que han desarrollado los voluntarios de este cuerpo a lo largo de la pandemia”.



La aprobación del Reglamento que regula el funcionamiento, formación y ámbito de actuación de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil tiene por objeto cumplir con el mandato legal de adaptar los reglamentos locales al Decreto 159/2016 por el que se aprueba el Reglamento General de las Agrupaciones locales de voluntariado de protección civil de la Comunidad Andaluza. Como paso previo, el texto fue aprobado por la Junta de Gobierno Local, el pasado 14 de junio. Antes, en enero de 2021, se publicó en el portal del Ayuntamiento de Almería el anuncio de la Consulta Pública previa para que los ciudadanos, organizaciones y asociaciones pudieran hacer llegar sus opiniones. En dicho plazo no se recibió ninguna aportación.



Ahora, tras su aprobación inicial, el texto volverá se someterá a información pública y audiencia para que puedan formularse, por quienes así lo sugieran y en el plazo de treinta días, reclamaciones, alegaciones o sugerencias. En caso de no presentarse ninguna se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo de aprobación, hasta entonces provisional. Su entrada en vigor quedará entonces sometida a la publicación del Reglamento en el Boletín Oficial de la Provincia Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.