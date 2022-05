Capital Almería XXI replantea los precios de sus VPO por los materiales martes 10 de mayo de 2022 , 19:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El incremento de los costes experimentado en los últimos meses en determinadas materias primas dentro del sector de la construcción, principalmente en productos como hierro, aluminio, hormigón o elementos de carpintería, ha llevado a la empresa municipal Almería XXI a plantear una revisión de precios en las obras planteadas, con tres promociones afectadas, para ofertar vivienda de protección oficial (VPO), incluso en algunas promociones con contratos ya suscritos. "El sector público no es ajeno a la obra y entonces esa repercusión lógicamente también se tiene que ver reflejada en la administración", ha explicado este martes ante los medios la concejal de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez Labella, quien ha indicado que algunas de las promociones sacadas a licitación han quedado "desiertas". Es el caso de la promoción de 64 viviendas plurifamiliares planteadas en régimen de alquiler en el barrio de Costacabana, que cuenta con una subvención de la Junta de Andalucía que ronda los 1,1 millones de euros y que fue ofertada por un presupuesto base de 4.510.000 euros, si bien dicha cifra no fue suficiente para que las constructoras se interesaran por la promoción. Así, y en base a la tendencia observada desde los servicios técnicos, desde la empresa municipal se ha decidido suspender el proceso de licitación para la construcción de 26 viviendas en la Avenida Vilches, junto a la Plaza de Toros, de las cuales 21 ya contaban con contratos con sus futuros propietarios tras el sorteo efectuado meses atrás, según ha adelantado el diario Ideal. La también consejera delegada de Almería XXI ha detallado que aún "quedaban unos días" para que el plazo de presentación de ofertas para esta actuación, cuyo proyecto constructivo está valorado en 2.638.350 euros, finalizara, aunque "parecía que se iba a quedar" desierta. "Hemos preferido suspender e ir a una revisión de oficio de los precios", ha explicado al respecto. Para Martínez Labella, no se trata de un problema "extraño" para quienes conoce la evolución del sector. "Hay un incremento de precios y lógicamente nosotros también hemos sufrido esas consecuencias", ha afirmado tras estimar que dicho incremento se sitúa "en torno al 25 o 30 por ciento", con lo que en el caso de la revisión de precios de las viviendas de Avenida Vilches podría traducirse en un incremento total de la actuación de 700.000 euros, según cálculos municipales. Con ello, desde el Ayuntamiento se contactado "uno a uno" con todos los firmantes de los contratos a quienes se han dado dos opciones: o anular el compromiso que tenían con la empresa municipal y recobrar su señal más el interés legal del dinero, o incrementar el préstamo hipotecario sin modificar las cuotas pero "sí incrementando un poco el plazo de pago", esto es, la duración del préstamo. "Hasta ahora habíamos ido sacando las obras con muy poca o ninguna baja, pero ha llegado el momento en que sí han quedado desiertas y tenemos que ir a una revisión, sí o sí, de sus precios", ha insistido la concejal sobre la situación que dará lugar, además, a la revisión de una tercera promoción de 16 viviendas en Costacabana, ya suspendida, para la que se podían presentar ofertas hasta el próximo 18 de mayo con un precio base de licitación de 1.365.210 euros. Desde el Ayuntamiento han añadido además que esta situación se focaliza más sobre la promoción de vivienda que sobre la ejecución de obra pública, donde el incremento de los materiales que se emplean es menos acusado. No obstante, algunas empresas como la encargada de las obras de reforma del interior de la Casa Consistorial han apostado por efectuar un acopio de material en previsión de que siga la tendencia alcista de precios a fin de ajustar la actuación al precio contratado. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.