Capital Almería XXI sorteará las 26 viviendas protegidas que construirá en Avenida de Vilches jueves 12 de agosto de 2021 , 16:48h

Las condiciones de inscripción, que se puede realizara hasta el próximo 4 de septiembre, precios de las viviendas y memoria de calidades del nuevo proyecto constructivo pueden consultarse en la web www.almería21.com



Hasta el próximo 4 de septiembre permanecerá abierto el plazo de presentación de solicitudes de inscripción al sorteo de las 26 viviendas protegidas de precio general en venta que la Empresa Municipal de la Vivienda construirá en el solar situado en Avenida de Vilches, esquina a las calles Quintana, Granada y Capitán García Andújar.



Así lo ha anuciado hoy la concejala de Urbanismo e Infraestructuras y consejera delegada de la Empresa Municipal, Ana Martínez Labella, justificando este procedimiento “en el mayor número de demandantes que existe respecto de la oferta existente, como ya ocurriera con el otro edificio promovido por Almería XXI en Avenida de Vilches”.



Martínez Labella ha explicado igualmente que "las condiciones de inscripción para este sorteo, así como precios y memoria de calidades de las viviendas que allí se van a construir, pueden ser consultadas en la página web www.almeria21.com, formalizando la inscripción, en el caso de estar interesados en participar del sorteo, a través de la dirección de correo [email protected]



La selección de adjudicatarios de estas viviendas entre todos los solicitantes se conocerá mediante el sorteo público que se realizará, el próximo 9 de noviembre, a las 10 horas, en el Salón del Plenos del Ayuntamiento de Almería. Como ya se ha avanzado, la previsión municipal es iniciar los trabajos constructivos de esta nueva promoción, conforme al proyecto redactado por la UTE 'Lotoarq', este mismo año, estimándose la previsión de su conclusión en septiembre de 2023. Las obras de construcción cuentan con un presupuesto de ejecució material, aproximado, de 1,6 millones de euros.



