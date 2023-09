Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Almería XXI tiene paradas unas obras por culpa de una construcción agraria lunes 25 de septiembre de 2023 , 16:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Pleno de la Corporación ha aprobado igualmente desestimar el recurso de reposición formulado por un particular frente al acuerdo de Pleno, adoptado el 28 de abril de 2023 por unanimidad, decretando la orden de desalojo de las instalaciones agropecuarias que se encuentran situadas en la Unidad de Ejecución nº 1 del Sector SUP-MN0-04/801 del P.G.O.U., en el barrio de Los Molinos, y la inmediata demolición de las instalaciones, todavía hoy ocupadas y cuya situación ha obligado a la paralización de las obras de urbanización que venía ejecutando sobre la zona la Empresa Municipal de la Vivienda ‘Almería XXI’. El mismo acuerdo incluía, entre sus puntos, solicitar al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Almería autorización judicial para la entrada y desalojo de estas instalaciones, facultando al Consistorio “para utilizar los medios de ejecución forzosa previstos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común”. Dando continuidad al trámite de este expediente, el Ayuntamiento espera ahora respuesta por parte del juzgado competente que permita “desbloquear” esta situación y retomar unas obras “necesarias” que permitan el desarrollo de este sector, ha apuntado la concejala de Urbanismo y Vivienda, Eloísa Cabrera, subrayando que “cualquier incremento en los costes de urbanización, en ningún caso, serán soportados por el Ayuntamiento y sí por la Junta de Compensación de la que forman parte los propietarios del suelo en este sector”. Modificación bases subvenciones CAMINA Por unanimidad se ha aprobado también, inicialmente, la modificación de las “Bases Reguladoras para la participación de Agentes Culturales, Sociales y Vecinales de Almería en el desarrollo de proyectos en el marco de la iniciativa CAMINA”, incluidas como Anexo de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Almería y sus Organismos Autónomos, recogiendo la ampliación del plazo máximo, hasta el 31 de diciembre de 2023, para la ejecución de las acciones culturales objeto de estas subvenciones. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

