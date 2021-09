Capital 'Almería XXI' y la Junta construirán 64 viviendas para alquiler en Costacabana jueves 02 de septiembre de 2021 , 09:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería, a través de la Empresa Municipal, formaliza el paso anunciado de acogerse este año a la línea de ayudas de la Consejería de Fomento para la construcción de viviendas en alquiler



El Ayuntamiento de Almería, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda 'Almería XXI', ha presentado formalmente la solicitud, en el marco del Plan Vive en Andalucía de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana 2020-2030, para acogerse al programa de fomento del parque de viviendas protegidas en alquiler en Andalucía y a la concesión de las correspondientes subvenciones para promover la construcción de viviendas en alquiler.



De esta forma, el Consistorio da el paso anunciado el pasado mes de julio de participar de la nueva línea de ayudas para la construcción de viviendas en alquiler convocada este año por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.



El programa subvenciona al promotor, a fondo perdido, con hasta el 40 por ciento del coste de la vivienda, una “oportunidad”, según ha explicado la concejala de Urbanismo e Infraestructuras y consejera delegada de la Empresa Municipal de la Vivienda, “para seguir promoviendo desde 'Almería XXI' la construcción de nuevas viviendas, en este caso concreto la construcción de una nueva promoción de 64 viviendas plurifamilirares de protección oficial, en alquiler, en el barrio de Costacabana”.



Ha recordado al respecto que “Almería XXI' cuenta en este caso con proyecto ya redactado y la correspondiente licencia por parte del Ayuntamiento para la construcción de esta nueva promoción”, como parte de los requisitos que se recogen en las bases reguladoras de estas ayudas, lo que entiende pueda “ayudar en gran medida la concesión de la correspondiente subvención”, enmarcada en el programa de Fomento del Parque de Vivienda de Alquiler dirigida a promotores públicos, ayuntamientos, empresas públicas municipales, inversores privados y fundaciones, para el fomento de la construcción de viviendas en alquiler durante 25 años. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

