Nueva línea de subvenciones para protectoras de animales jueves 02 de septiembre de 2021 , 09:11h

La edil de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, explica que esta ayuda, de 10.000 euros, responde "al compromiso municipal por el bienestar animal y respalda la labor de entidades sin ánimo de lucro" El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, ha convocado un año más una línea de subvenciones destinada a asociaciones sin ánimo de lucro de la ciudad para programas de protección y fomento de la adopción de animales abandonados y perdidos. "Se trata de una partida de 10.000 euros con la que queremos apoyar la labor altruista de muchas protectoras que trabajan por el bienestar animal en nuestro término municipal, un objetivo que es compartido con la administración local", ha señalado la concejala delegada del área Margarita Cobos. El plazo de presentación de solicitudes está abierto desde este martes, 31 de agosto, hasta el 20 de septiembre, ambos inclusive. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones las asociaciones sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea la defensa y protección de los animales abandonados y perdidos, y reúnan los siguientes requisitos: ser una asociación, sin fin de lucro, legalmente constituida, domiciliada e inscrita en el Registro de Asociaciones de la Junta de Andalucía, tener por principal finalidad la defensa y protección de los animales y desarrollar la actividad subvencionada en el municipio de Almería. Asimismo, se valorará el número de socios, así como el número de animales adoptados del Centro Zoosanitario en el ejercicio anterior a la convocatoria, entre otros. Las bases completas de las convocatoria están disponibles en la web municipal: https://www.almeriaciudad.es/sostenibilidad-ambiental/tablon/convocatoria-de-subvenciones-para-el-ano-2021-a-las-asociaciones-sin-animo-de-lucro-del-municipio-de-almeria-para-programas-destinados-a-la-proteccion-y-adopcion-de-animales-abandonados-y-perdidos/ Nueva Ordenanza de Bienestar Animal Esta nueva subvención de apoyo a las protectoras de animales llega apenas unos días después de la aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal sobre Protección, Bienestar y Tenencia de Animales de Compañía en la ciudad de Almería. Un texto que, tal y como ha recordado Cobos, fue aprobado por unanimidad en el pasado Pleno del día 26 de agosto "con el consenso de todos los grupos políticos, las asociaciones animalistas y el Colegio de Veterinarios de Almería". Entre las principales novedades de la nueva ordenanza está la inclusión del Método CER (Captura-Esterilización-Retorno a su colonia de origen) para el control de la población de gatos ferales en el término municipal de Almería. Esto supone que este mismo mes de septiembre se empezará la implementación de este método con el que "queremos reintroducir a los gatos y convivir con ellos, sin limitaciones de espacio". Se trata de un método CER "completo", el cual consiste en la castración, vacunación, desparasitación y microchipado de los felinos. Para llevarlo a cabo, se aprobó también una modificación presupuestaria de 30.000 euros para dos convenios, uno con el Colegio de Veterinarios y otro con la Federación Animalista de Almería 'Animali' para su puesta en marcha.

