Almería y la ciudad china de Lyanyungang, unidas por la agricultura, el turismo y su relación portuaria martes 11 de abril de 2023 , 15:59h Escucha la noticia El Ayuntamiento recibe a una delegación de esta ciudad asiática con la que se pretende abrir y extender la colaboración municipal al ámbito empresarial, comercial y cultural El primer teniente alcalde y concejal de Presidencia y Planificación, Juan José Alonso, ha presidido esta mañana la recepción oficial que el Ayuntamiento de Almería ha ofrecido a los representantes de la delegación del municipìo de Lianyungang, de la República Popular de China, de visita oficial estos días a la capital almeriense. En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almería, Alonso ha agradecido esta visita, encabezada institucionalmente por Liu Pengda, director adjunto de la Oficina de Asuntos Exteriores, y Zhao Ming, director de la Oficina de Administración del Parque Industrial de Haizhou de la Zona de Alta Tecnología de Lianyungang, ciudad-prefectura perteneciente a la provincia de Jiangsu, al este del país. Con más de cinco millones de habitantes, Lianyungang es una de las 49 ciudades turísticas más importantes de China. Ciudad portuaria, también como Almería, Lianyungang fue parte de la histórica Ruta de la Seda y anualmente acoge una de las ferias agrícolas más importantes que se celebra en esta parte del continente asiático. Iniciadas las relaciones "de intercambio" en 2021, condicionadas entonces por por la pandemia de la COVID, la visita de la delegación china ahora viene a refrendar el "compromiso" adquirido entonces entra ambas ciudades para "establecer una relación de intercambio con el propósito de consolidar y fomentar la cooperación entre ambas y avanzar en una relación de amistad y conocimiento mutuo", ha explicado Alonso. Almería y Lianyungang pretenden con este encuentro bilateral "promover contactos y fomentar intercambios económicos y comerciales", extendiendo esa colaboración y el intercambio de experiencias a ámbitos como el agrícola, turístico, cultural, educativo, deportivo y portuario, entre otros. Colaboración y experiencias económicas que se suman, en los últimos años, a las que se han realizado con anterioridad con otras ciudades, caso de Incheon (Corea del Sur), Piura (Perú), Armenia (Colombia) y con Los Cabos (México).

