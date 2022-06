Capital Almería ya cuenta con el primer albergue hospitalario de peregrinos del Camino de Santiago miércoles 29 de junio de 2022 , 15:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Está gestionado por Inmaculada Pascual, secretaria de la Asociación Jacobea de Almería-Granada, y cuenta con una capacidad para diez personas Almería cuenta desde hace unos días con el primer albergue oficial de peregrinos del Camino de Santiago. Ubicado en la calle Doctor Carracido, cuenta con una superficie total de 70 metros cuadrados. Distribuido en dos habitaciones, con cuatro y seis camas respectivamente, puede albergar en sus dependencias un total de diez personas. Cuenta además con una cocina completa y equipada y un cuarto de baño. La iniciativa de puesta en marcha de este albergue ha sido promovida por Inmaculada Pascual ‘Nelly’, secretaria de la Asociación Jacobea de Almería-Granada, “en respuesta a la necesidad de que Almería tuviese el primer albergue de estas características para acoger a peregrinos que van camino de Santiago”. El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, que ha visitado hoy estas instalaciones, ha felicitado esta iniciativa “en el objetivo deseguir consolidando este Camino Mozárabe de Santiago, el más largo de toda España, que se inicia en nuestra ciudad y que recorre parte de nuestra provincia”, ha indicado. “Es cierto que a Almería le faltaba esa parte de hospitalidad que tanto caracteriza al Camino de Santiago y esa hospitalidad se completa hoy gracias a Nelly que ha dado parte de su vida, de su hogar, para que otros puedan iniciar el Camino de Santiago desde donde mejor se puede hacer que es desde Almería”, ha subrayado Sánchez. Por su parte, Inmaculada Pascual ‘Nelly’ ha indicado que “en el albergue tengo dos habitaciones, una que se llama Almería y otra que se llama Camino en clara alusión a nuestra ciudad, una ciudad muy acogedora y que cada vez es elegida por más peregrinos para iniciar este camino”. En servicio desde hace días “a fecha de hoy han encontrado acomodo en estas instalaciones trece peregrinos, de hasta siete países diferentes”, ha apuntado Nelly. “En un mapa mundi cada uno de ellos señalará el país de donde vienen... ojalá se llene pronto”, ha recalcado la gerente del mismo. Este albergue de hospitalidad no tiene una tarifa de precios asignada. Como antiguamente, se ha instalado un buzón por si los peregrinos quieren dejar un donativo a la salida del mismo, siempre de forma voluntaria, pero no se les cobra ningún importe por usar estas infraestructuras y dormir en estas instalaciones. Una ciudad acogedora La ciudad se ha convertido, en los últimos años, en un punto de partida o de paso del Camino hacia Santiago. Debido a las infraestructuras que ofrece, a la estupenda señalización de las distintas rutas y a la gran guía que edita la Asociación Jacobea de Almería-Granada, la ciudad se ha posicionado como una de las preferidas para realizar esta experiencia inolvidable. Muchos de los peregrinos que pasan o que inician su camino en Almería, aprovechan su estancia en nuestra ciudad para visitar la Alcazaba, la Catedral, el Parque Natural de Cabo de Gata o el Desierto de Tabernas. La Asociación Jacobea de Almería-Granada es la encargada del mantenimiento de la señalización existente. A día de hoy, todo el camino mozárabe está perfectamente señalizado, tanto en las zonas urbanas como interurbanas, donde el peregrino encontrará flechas direccionales pintadas, azulejos direccionales en pared, postes y balizas, paneles informativos e hitos de granito. Este albergue de hospitalidad no tiene una tarifa de precios asignada. Como antiguamente, se ha instalado un buzón por si los peregrinos quieren dejar un donativo a la salida del mismo, siempre de forma voluntaria, pero no se les cobra ningún importe por usar estas infraestructuras y dormir en estas instalaciones. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.