Capital El barrio de la Vega de Acá estrena dos nuevas zonas de ocio al aire libre miércoles 29 de junio de 2022 , 15:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado los dos espacios y ha comprobado “la excelente acogida” que han tenido entre los vecinos, que demandaban este tipo de áreas intergeneracionales Los vecinos de la Vega de Acá acaban de estrenar dos nuevas zonas de ocio al aire libre, ambas con parque infantil y área de calistenia. El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado ambos parques, ubicados en la Avenida Vega de Acá, en los Jardines de Enfermería, y en la Plaza Bizet, y ha comprobado la “excelente acogida” que han tenido estos espacios. Acompañado por la concejala de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez, el primer edil ha comprobado ‘in situ’ la transformación de estos dos espacios, hasta ahora prácticamente en desuso, en dos amplias zonas, ambas con dos zonas diferenciadas, una de juegos infantiles y otra de calistenia, con césped artificial de colores, nueva cartelería, vallas de seguridad, juegos y sombra, gracias a los toldos que se han instalado. Con una inversión superior a los 107.000 euros, la mercantil ‘Martizos Solutions, SL’ ha acometido la remodelación de las dos zonas. En la Plaza Bizet se ha transformado una zona de 300m2 en área de juegos infantiles (180 m2) y en un área de calistenia (120 m2). Además, se han instalado toldos para sombra (171 m2). Mientras que en la Avenida Vega de Acá se ha actuado en un superficie algo más pequeña, 200 m2, repartiendo ese espacio entre una zona de juegos infantiles (100m2) y otra de calistenia (100m2). Tal y como ha explicado el primer edil, esta actuación se enmarca en el objetivo de crear “nuevos espacios intergeneracionales al aire libre para que puedan ser disfrutados por niños y también por adultos”, además, responde a una demanda vecinal, ya que se trata de una zona en expansión. Más de 210 áreas infantiles Estas dos zonas vienen a sumarse a las más de 210 áreas infantiles, biosaludables y de calistenia que actualmente existen en todo el término municipal y se incluyen como parte de la actuación municipal dirigida a la creación y remodelación de este tipo de equipamiento, dotando a los barrios de espacios de reunión y saludables compartidos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.