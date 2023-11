Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Almerijazz sale a la calle con ‘O Sister!’ para compartir la pasión por el swing

domingo 05 de noviembre de 2023 , 18:24h

El Festival Internacional de Jazz ‘Almerijazz’ se ha convertido hoy, al mediodía, en una gran fiesta alrededor del swing, la música popular de los años 20 y 30 en Norteamérica. El maestro de ceremonias ha sido ‘O Sister!’, excelente banda sevillana que rinde homenaje a los grupos femeninos de aquella época. El público se ha entregado durante hora y media, escuchando desde las gradas, y especialmente bailando, gracias a la participación de la asociación almeriense ‘Al swing y al cabo’, que no ha parado de moverse, mostrando también su calidad y talento con las coreografías.

O Sister! destaca por la calidad vocal de Paula Padilla: voz contralto y ukelele; Helena Amado: voz soprano; y Marcos Padilla: voz tenor. Le ponen el ritmo Matías Comino, guitarras y banjo; Camilo Bosso, contrabajo; y Pablo Cabra, batería y percusiones. Sobre el escenario del Anfiteatro de la Rambla, O Sister! ha recreado a la perfección la edad de oro del jazz vocal, la música popular de los años 20 y 30 en Norteamérica. Toda una fiesta matutina de entrada libre, con un repertorio muy completo donde no han faltado temas de sus discos publicados hasta la fecha como “I fell in love with New Orleans” o “I’m gonna sit right down”, además de otras canciones de su último disco hasta la fecha, titulado “Nobody Cares”, donde destaca una de las canciones de los bises, su particular homenaje a ‘Joséphine Baker’.

La banda creada en el año 2008, acentúa en los directos el peso rítmico de un tipo de música animada y propicia para el baile, atractiva tanto para aficionados al jazz como para el público no tan familiarizado con este género, como se ha demostrado hoy en el Anfiteatro. El sexteto sevillano no se limita a evocar ese estilo, sino que en su actuación ha enseñado las armonizaciones propias y arreglos contemporáneos para las composiciones de la Jazz Age, incidiendo en una reinterpretación fresca y muy creativa.

En un día soleado, Almería ha compartido su pasión por el swing en este concierto lleno de ritmo y talento, mucho baile y diversión para todas las edades. #Almerijazz se enmarca en el otoño cultural puesto en marcha por el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, con la producción de Manantial de Músicas y con la colaboración de numerosas empresas y administraciones.

Próximas citas

Las entradas para todo el festival están ya a la venta tanto en la taquilla municipal que está situada en el interior del Teatro Apolo como en la web del Área, https://almeriaculturaentradas.es/ . Este nuevo relanzamiento del festival va acompañado de una web dedicada exclusivamente a toda su programación https://almerijazz.com/ donde se puede acceder a toda la información de una manera directa y sencilla.

Domingo, 5 de noviembre, 19.00 horas, Auditorio. María Schneider y la Big Band Clasijazz. (Entre otros, con Rita Payés, Enrique Oliver, Julián Sánchez, Daahoud Salim, Pedro Cortejosa y el acordeonista internacional Philippe Thuriot).

Miércoles, 8 de noviembre, 21.30 horas, sala Clasijazz. Juan Saiz Quartet. (Juan Saiz al saxofón, Marco Mezquida al piano, Álex Reviriego al contrabajo, Genís Bagés a la batería).

Jueves, 9 de noviembre, 22.00 horas, Port Of Spain. Jam Session.

Viernes, 10 de noviembre, 20.30 horas, Auditorio. Andrea Motis Trío (con Andrea Motis en voz y trompeta, Josep Traver en la guitarra y Giuseppe Campisi al contrabajo).

Domingo, 12 de noviembre, 19.00 horas, Auditorio. Big Band Clasijazz con el proyecto de Dani Piedra, ‘Jazzing Pop 80’ Classics’.